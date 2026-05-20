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Un raduno di camper organizzato da due importanti canali Youtube con punto di ritrovo a Fiorano Modenese porterà dal 22 al 24 maggio autocaravan da tutta Italia per una visita a impatto zero alla scoperta dei territori di Fiorano, Maranello e Sassuolo.

L’iniziativa nata dai canali Youtube Giorgio Camporese ed “Evado col Camper” trova il sostegno dell’Associazione Camper Club Fiorano Modenese che gestisce l’area di sosta comunale e che si occuperà non solo dell’accoglienza della trentina di autocaravan provenienti principalmente dalle regioni centro-settentrionali (ma con qualche presenza anche dalla Campania), ma farà da guida per tutto il fine settimana con un programma ben strutturato che prevede – rigorosamente in bicicletta – la visita all’ingresso storico della fabbrica della Ferrari, l’accesso all’atrio del palazzo comunale di Maranello che ospita i cimeli legati al mondo dell’automobilismo, la tappa tradizionale sul cavalcavia per ammirare il circuito di Fiorano, la visita gratuita alle Salse di Nirano, la biciclettata nel centro di Sassuolo.

Diverse tappe per una cinquantina di turisti non per caso, ma frutto di un coordinamento tra il Camper Club di Fiorano e le istituzioni locali che negli ultimi anni ha permesso di incrementare il turismo legato al mondo dei camper: “Si è compreso che i camperisti non arrivano nei luoghi con il frigo pieno e le tasche vuote, ma bensì il contrario – scherza Gianluca Muzzarelli, presidente del club di Fiorano – Questo per dire che chi visita in camper i territori lo fa per scoprire i sapori del luogo, i siti storici, l’artigianato locale, ed è dunque una fetta di turismo florido fuori dai tradizionali percorsi standard”. Ed è qui che si inserisce l’intuizione dei camperisti di Fiorano che una quindicina di anni fa fondano il club (iscritto nel circuito della Federcampeggio) e propongono al Comune di creare un’area di sosta: “Notavamo spesso dei camper che restavano un paio d’ore davanti alla fabbrica della Ferrari e poi ripartivano in assenza di ciò che definiamo ‘un porto per naviganti’ – racconta Muzzarelli – Eravamo da subito convinti che un’area di sosta avrebbe consentito di valorizzare queste toccate e fuga per la Ferrari trasformandole in un weekend alla scoperta dei nostri territori”.

E così a Fiorano il camper club gestisce l’area di sosta comunale (“una delle poche gratuite in Italia”) e suggerisce agli ospiti, in larga parte stranieri, di visitare i siti storici della Ferrari, il centro di Modena e Sassuolo, le Salse di Nirano, il Castello di Spezzano, il Santuario della Beata Vergine del Castello fino ai borghi più distanti, oltre naturalmente a provare le eccellenze enogastronomiche a partire dai locali più vicini all’area di sosta: “E in tanti restano stupiti perché consideravano soltanto l’aspetto industriale di questi territori”. E invece oltre ai sempre più numerosi visitatori occasionali (“anche in questo periodo una decina di camper provenienti dal Nordeuropa hanno sostato da noi”), ecco anche il raduno che dal 22 al 24 maggio vedrà l’area di sosta praticamente invasa dai camper e almeno una trentina di famiglie esplorare per un intero weekend – rigorosamente in bicicletta – le attrazioni del posto. Per poi essere raccontate sui canali Youtube.