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Il Festival Mundus è molto più di una semplice rassegna musicale. È un viaggio emozionante attraverso le sonorità di tutto il mondo, un’opportunità unica per scoprire culture diverse attraverso la musica. Con 31 anni di storia, il festival si conferma come uno degli appuntamenti più longevi e prestigiosi del panorama musicale estivo in Emilia-Romagna, facendo da ponte tra tradizione e innovazione.

Curato da ATER Fondazione, il Festival continua a essere una vetrina dinamica e multiculturale, capace di raccontare le scene più attuali della musica internazionale: dal jazz alla world music, dal soul all’R&B, passando per le contaminazioni e la ricerca nel segno dell’incontro e della scoperta, senza limiti né confini.

Dal 22 giugno al 4 agosto 2026 , sono in programma 12 concerti con circa 60 artisti italiani e internazionali a Reggio Emilia e provincia, nelle città di Casalgrande, Correggio e Scandiano.

Sul palco si esibiranno, tra i tanti, artisti del calibro di: Constantinople, l’ensemble che unisce tradizioni persiane e africane, il trombettista Fabrizio Bosso e il sassofonista Javier Girotto, che fonderanno jazz e ritmi latinoamericani, la talentuosa cantante inglese Mica Millar, la cui voce esplora le profondità del soul, e Frida Bollani Magoni, giovane talento che unisce il piano al canto in un progetto personale di grande intensità. Il Festival Mundus, inoltre, porta in Italia per la prima volta Cara Rose, giovane artista scozzese che mescola soul, R&B e jazz contemporaneo, già molto apprezzata in Europa. E poi ancora, Sarah Jane Morris, voce indimenticabile della scena soul e jazz internazionale, offrirà performance che spaziano dal pop alla musica d’autore. Mentre, Gino Castaldo ed Ema Stokholma proporranno uno spettacolo coinvolgente tra musica, cultura pop e aneddoti degli anni ‘80 e ‘90.

Il Festival Mundus dalla sua nascita ha ospitato oltre 3.000 artisti da tutto il mondo per un totale di circa 900 concerti.

Il Festival è realizzato con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, in collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte e, per le date reggiane, con la Fondazione Palazzo Magnani.

IL PROGRAMMA ARTISTICO DEL FESTIVAL MUNDUS 2026

L’edizione 2026 prende il via il 22 giugno a Reggio Emillia , nella splendida cornice dei Chiostri di San Pietro , con uno dei gruppi che incarna al meglio lo spirito del Festival, da sempre dedicato all’incontro tra culture diverse. Si tratta dell’ensemble Constantinople: il gruppo unisce tradizioni persiane e africane in un dialogo sonoro che attraversa tempo, geografie e identità con uno sguardo aperto sul futuro. L’evento si realizza in collaborazione con Ravenna Festival e Fondazione Ravenna Manifestazioni.

Il secondo appuntamento è all’insegna della contaminazione tra generi: il 29 giugno , sul palco dei Chiostri saliranno Fabrizio Bosso e Javier Girotto con il progetto Latin Mood. I due acclamati musicisti jazz fondono hard bop e ritmiche latinoamericane, tra improvvisazione e tradizione, presentando Desde Cuando, il terzo album della formazione.

La rassegna prosegue il 3 luglio a Scandiano, in Piazza Fiume : Gino Castaldo, critico musicale e presentatore, e Ema Stokholma, dj e conduttrice, porteranno sul palco il loro nuovo progetto che li vede interagire in uno spettacolo tra musica, cultura pop e racconti degli anni ‘80 e ‘90.

Fedelmente allo spirito originario del Festival di scovare e proporre al pubblico progetti musicali innovativi provenienti dalla scena internazionale, l’edizione di quest’anno propone Cara Rose, ospite in trio il 6 luglio a Reggio Emilia. Dopo una lunga serie di concerti sold out in tutta Europa, l’artista scozzese arriverà a Mundus per la sua prima data italiana: un’occasione unica per scoprire una delle voci più emozionanti e intense del momento, al crocevia tra soul, R&B contemporaneo e pop dalle sfumature jazz.

Sono tre le serate del Festival Mundus in programma presso la suggestiva cornice delle Scuderie di Villa Spalletti a Casalgrande , in collaborazione con Casalgrande Jazz Festival. Si inizia il 7 luglio con Frida in concerto: la voce e il piano di Frida Bollani Magoni affiancata da Mark Glentworth, vibrafono e tastiere, per un concerto tra classici e brani originali che spaziano dal pop al jazz fino alla musica d’autore. Segue, l’8 luglio , un omaggio a due icone del jazz, Miles Davis e John Coltrane, reinterpretati in chiave contemporanea da Roberto Gatto in quartetto featuring Pietro Tonolo: una all-star band italiana tra tradizione, innovazione e improvvisazione. Infine, il 9 luglio , La Toscanini Academy Big Band, composta da 11 giovani e talentuosi musicisti diretti dal Maestro Beppe Di Benedetto, propone Hollywood Swing: un viaggio energico tra swing orchestrale e jazz contemporaneo, con incursioni latin e fusion.

L’ultimo concerto in programma ai Chiostri di San Pietro, il 20 luglio , vede protagonista Mica Millar, tra le voci più interessanti della nuova scena soul inglese. Cantautrice, produttrice e interprete dallo stile intenso ed elegante, Mica Millar fonde soul, jazz, blues e gospel in un sound raffinato e contemporaneo.

La programmazione prosegue a Correggio presso il Cortile di Palazzo dei Principi con due concerti; il 21 luglio Erica Mou presenta l’ultimo album Cerchi in formazione trio. Un concerto intimo e raffinato tra cantautorato, suggestioni del pop nordeuropeo e venature folk. Il secondo appuntamento, il 29 luglio , nasce dall’incontro di tre musicisti di culture diverse che danno vita ad un dialogo sonoro tra Mediterraneo, Medio Oriente e Balcani. Si tratta dell’ensemble L’Antidote, un progetto strumentale che unisce tradizioni e linguaggi contemporanei.

Gli ultimi due eventi dell’edizione 2026 del Festival Mundus si terranno in Piazza Fiume, a Scandiano. Il 30 luglio è la volta di Munedaiko, ensemble giappo-italiano dedicato al taiko, il tamburo tradizionale giapponese. Gli otto artisti porteranno in scena l’energia primordiale di queste percussioni tradizionali in un’esperienza immersiva che unisce musica, teatro e danza. L’evento di chiusura, il 4 agosto , è affidato a Sarah Jane Morris, cantante e autrice britannica di jazz, rock e R&B molto apprezzata in Italia, che in collaborazione con il Solis String Quartet – rinomato quartetto d’archi partenopeo – presenta il nuovo progetto discografico Forever Young. Il lavoro è un omaggio alle leggende della musica scomparse prematuramente a 27 anni, tra cui Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse e Otis Redding.

Inizio concerti ore 21:30

Biglietti

Ingresso unico € 12,00

Ingresso unico Reggio Emilia €15,00 – Carnet 4 concerti €50 (acquistabile solo in biglietteria del Teatro Valli entro il 22 giugno)

Vendita biglietti presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo

e online su Vivaticket al seguente link https://www.vivaticket.com/it/tour/festival-mundus/3430

Per informazioni

ATER FONDAZIONE Tel 059 291 5911 – mundus@ater.emr.it – www.ater.emr.it fb e ig: festivalmundus