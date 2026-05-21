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Nella notte del 21 maggio, a Bibbiano, i piani di un gruppo di malviventi sono stati mandati all‘aria grazie a un’efficace sinergia tra tecnologia di sicurezza e prontezza operativa dei Carabinieri.

L’episodio si è verificato intorno all’una, quando ignoti hanno cercato di introdursi nel “Bar/Tabaccheria del Borgo”, situato in via Gian Battista Venturi. Armati di un tombino, hanno infranto una vetrata e tentato di forzare l’inferriata che protegge il locale. L’attivazione immediata del sistema d’allarme ha però attirato l’attenzione della Centrale Operativa, che ha prontamente inviato una pattuglia dei Carabinieri di Montecchio Emilia.

L’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine, unito al suono assordante della sirena, ha costretto i ladri ad abbandonare il colpo e a fuggire in tutta fretta a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta. Gli individui si sono dileguati nel buio, facendo perdere le loro tracce. Durante il sopralluogo effettuato dai militari e dal titolare della tabaccheria, è stato accertato che, nonostante i danni subiti dalla vetrata, nulla è stato rubato. Nel frattempo, le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza sono ora sottoposte all’analisi degli inquirenti nel tentativo di risalire all’identità dei responsabili.

Questo episodio ribadisce l’importanza di una stretta collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, oltre a sottolineare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza passiva. Le indagini del caso sono attualmente affidate ai Carabinieri di Montecchio Emilia, unità intervenuta per prima sul posto, insieme alla stazione di Bibbiano competente per territorio.