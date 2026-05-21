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La Festa della Repubblica si può celebrare anche in sella, con un appuntamento aperto a tutti nel segno della partecipazione, della mobilità sostenibile e del piacere di vivere insieme gli spazi della città.

Martedì 2 giugno torna a Correggio la Pedalata della Repubblica, iniziativa non competitiva promossa in occasione della ricorrenza nazionale. Il ritrovo è fissato alle 9 nella piazzetta del Parco della Memoria, con partenza alle ore 9:30. L’arrivo è previsto in piazzale Aldo Moro, presso la sede della Ciclistica Correggio, dove sarà allestito un momento di ristoro offerto dal forno Il Granello di Farro, da Ciclistica Correggio e da Conad Correggio.

Il percorso complessivo sarà di 16 chilometri, in gran parte su ciclabili e strade comunali, pensato per favorire una partecipazione ampia e accessibile. La pedalata si svolgerà a velocità controllata e nel pieno rispetto del Codice della strada.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per celebrare la Repubblica in modo semplice e condiviso, valorizzando al tempo stesso l’uso della bicicletta, la sicurezza negli spostamenti e la dimensione comunitaria dello stare insieme all’aria aperta.

I bambini fino ai 6 anni dovranno essere trasportati sul seggiolino, mentre fino ai 12 anni dovranno essere accompagnati da un maggiorenne. L’iniziativa è gratuita, aperta a tutti senza bisogno di prenotazione.