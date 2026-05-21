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A Cavriago la primavera porta con sé un appuntamento che, anno dopo anno, sta diventando un vero rito collettivo. Sabato 23 maggio 2026 il parco del Multiplo tornerà a riempirsi di profumi, voci, mani che impastano, bambini che corrono sull’erba e volontari che si muovono come una grande squadra: arriva la terza edizione di Friggere – Palio del Gnocco Fritto di Cavriago, organizzata dal Gruppo Genitori “La Rondine”, realtà che da anni sostiene progetti dedicati all’inclusione delle persone con disabilità. Anche quest’anno l’obiettivo è concreto e condiviso: contribuire alla sistemazione del pulmino del progetto “Ottavo Giorno”, fondamentale per garantire autonomia e occasioni di socialità a molti cittadini del territorio.

La giornata prenderà vita nel pomeriggio, quando il parco del Multiplo si trasformerà in una piccola scuola all’aperto: alle 16.00 Ebe, della gastronomia Rosso d’Uovo, guiderà una dimostrazione pratica dedicata alla preparazione del gnocco fritto, un momento pensato per adulti e bambini che desiderano scoprire i gesti e i segreti di una tradizione che unisce generazioni. Poco dopo, alle 17.30, il dialogo tra Adriano Arati e Clementina Santi accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ricette, storie e identità culinarie, attraverso il libro “Erbazzone e Scarpazzone”.

Il cuore dell’evento arriverà alle 18.30, quando quattro squadre del territorio — Barco nel cuore, ASD Calcio Cavriago, Centro Sociale Quaresimo di Codemondo e Circolo ARCI del Ghiardo — si sfideranno per conquistare la coppa del Terzo Palio del Gnocco Fritto. A valutarle sarà una giuria eterogenea, composta da giornalisti, cuochi, creativi, studiosi di gastronomia e professionisti del territorio, chiamati a riconoscere non solo la qualità del prodotto, ma anche la cura, la passione e lo spirito di squadra che ogni gruppo porterà in gara.

Dalle 19.00 il parco si aprirà alla cena collettiva: gnocco fritto, salumi, bevande e, come novità di quest’anno, l’erbazzone fritto preparato dall’Associazione Parco Manara di Bibbiano. I tavoli, il prato e la possibilità di asporto renderanno la serata accogliente per tutti, mentre la musica e il karaoke di DJ Silvio Di Blasi accompagnerà l’atmosfera fino a sera.

“Friggere non è solo una festa gastronomica: è un modo di stare insieme, di riconoscersi come comunità, di sostenere un progetto che riguarda tutti.” Dichiara l’Assessora al Welfare Sonia Borrelli. “Ma questo evento è molto più di una festa. È un momento speciale per la nostra comunità perché nasce dall’impegno e dalla collaborazione dei familiari de “La Rondine” e dei ragazzi de “L’Ottavo Giorno”, progetto dedicato al tempo libero delle persone con disabilità.

Si tratta di un’iniziativa dal forte valore sociale, che dimostra come la partecipazione attiva, l’inclusione e la condivisione possano generare opportunità concrete di crescita e integrazione per tutti.

Come Amministrazione abbiamo sempre creduto in questo progetto e continuiamo a sostenerlo con convinzione, perché rappresenta un esempio virtuoso di comunità che si prende cura dei propri membri, valorizzando le differenze come risorsa.

Il Palio del Gnocco Fritto è quindi un’occasione per stare insieme, divertirsi e, allo stesso tempo, riconoscere il valore di esperienze che costruiscono legami, promuovono inclusione e rafforzano il senso di appartenenza al nostro territorio.

Vi aspettiamo numerosi!”

Il Multiplo, con la sua vocazione a essere luogo di incontro e di partecipazione, diventa ancora una volta il punto in cui le energie del territorio si intrecciano e prendono forma. Qui la cultura non è un contenitore, ma un movimento: passa attraverso le mani che impastano, le storie che si raccontano, le relazioni che si costruiscono attorno a un tavolo o su un prato.

Il Terzo Palio del Gnocco Fritto è questo: un gesto collettivo che parla di Cavriago, della sua capacità di attivarsi, di collaborare, di trasformare un semplice piatto in un’occasione di solidarietà e di cura reciproca.