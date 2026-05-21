La città cinese di Jingdezhen porta le sue ceramiche alla Mida di Firenze

NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 90esima edizione della Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze (MIDA) si è recentemente conclusa a Firenze, in Italia.

Per la prima volta, Jingdezhen, città della provincia orientale cinese del Jiangxi nota come la “capitale della porcellana”, ha organizzato una delegazione di artisti e imprese ceramiche locali perchè partecipasse all’evento.

Presso lo spazio espositivo, lo stand di Jingdezhen ha attirato numerosi visitatori con ceramiche artigianali, opere di giovani artigiani, tè nero di Fuliang, perle d’incenso tradizionali e altri prodotti caratteristici. I visitatori europei hanno osservato da vicino gli oggetti esposti, chiedendo più volte informazioni sulle tecniche di fabbricazione e mostrando grande interesse per il patrimonio culturale millenario alla base di questi manufatti.

“Per molto tempo, all’estero la porcellana cinese è stata etichettata come economica e imitativa. Ricostruire la nostra immagine culturale richiede sforzi costanti, passo dopo passo”, ha dichiarato Huang Jiawen, direttrice generale della Jingdezhen Taobo City Cross-border Trade Comprehensive Service Co., Ltd. Il viaggio a Firenze, ha osservato, le ha fatto percepire profondamente il sincero rispetto del pubblico straniero per l’autentica e raffinata artigianalità.

Feng Tianshi, fondatrice del giovane marchio artigianale Tian_Ceramics, ha scoperto alla fiera che l’estetica trascende le barriere linguistiche. “La sfida più grande per l’artigianato cinese che si affaccia al mondo non è la lingua, ma il modo di raccontare storie in una forma comprensibile per la popolazione locale”, ha osservato.

Montelupo Fiorentino, con oltre 800 anni di storia nella produzione ceramica, è noto come la capitale italiana della porcellana. Il sindaco Simone Londi ha visitato appositamente lo stand di Jingdezhen e si è soffermato ad apprezzare ogni oggetto esposto.

“La porcellana svolge un ruolo importante nel turismo culturale. Permette alle persone di comprendere più a fondo la cultura locale e le città”, ha affermato.

Londi ha visitato Jingdezhen lo scorso ottobre per partecipare al World Mayors Dialogue. Ha ricordato di essere rimasto profondamente colpito dai vivaci mercati della ceramica della città. “I turisti creano legami commerciali ed emotivi acquistando porcellana. E’ una cosa meravigliosa. Qui la porcellana diventa davvero un mezzo che collega il mondo e i popoli di tutte le nazioni”, ha affermato.

Durante la fiera, la delegazione di Jingdezhen è stata invitata a visitare Montelupo Fiorentino. Londi ha illustrato alla delegazione lo sviluppo dell’industria ceramica locale, mentre le due parti hanno tenuto discussioni approfondite e raggiunto un consenso su meccanismi regolari di scambio, come scambi tra artisti e mostre congiunte.

“Condividiamo molte affinità e possiamo cooperare per esplorare mercati più ampi”, ha proposto Londi, auspicando una cooperazione industriale più profonda attraverso fiere, mercati ed eventi.

Dagli spazi espositivi di Firenze agli scambi industriali a Montelupo Fiorentino, la visita in Italia della delegazione di Jingdezhen ha esplorato nuove vie per creare risonanza tra le culture di Oriente e Occidente attraverso gli scambi e l’apprendimento reciproco.

“Il fulcro della globalizzazione dell’artigianato cinese consiste nel trasmettere le connotazioni culturali in modi accessibili al pubblico internazionale”, ha concluso Huang. “Jingdezhen continuerà a rafforzare la comunicazione interculturale e la costruzione del marchio, permettendo al mondo di comprendere l’artigianato orientale e al mercato di riconoscere il valore cinese”.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-