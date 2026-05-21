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Si sono svolte questa mattina, presso il Crogiolo Marazzi, le premiazioni del Premio di Poesia intitolato alla memoria di don Carlo Lamecchi, che hanno coinvolto le scuole superiori del territorio.

Tema di questa sesta edizione era “Rialzati” ed i premi consistevano in buoni acquisti spendibili in libreria, oltre a copie del volume realizzato e contenente le poesie partecipanti al concorso.

La graduatoria finale ha visto:

Diego Manzini (2AS Elsa Morante) con “Scintilla”; Marco Mangiacasale (2 A AFM Baggi) con “Never be afraid”; Alessandro Baccarini (2 C AFM Baggi) con “Krow”; Pietro De Nicolò (2 E AFM Baggi) con “Cado piano come foglia stanca”; Isabel Cocchi (2 C AFM Baggi) con “Il mio corpo in costruzione”; Giada Tommaselli (2 BS Elsa Morante) con “Più grande della paura”; Rebecca Alberini (2 E AFM Baggi) con Il riflesso del non esserci” a pari merito con Ezzara Fatima Massine (2 A AFM Baggi) con “Crescita”; Maram Falhi (2 E AFM Baggi) con “Ancora qui” a pari merito con Luca Lung (2 G Volta) con “Il gelo eterno”; Martina Cuocolo (2 BS Elsa Morante) con “Oltre l’ultimo filo di luce” a pari merito con Elisa Tardini (2 BS Elsa Morante) con “In me”; Alessi Zaganelli (2 A AFM Baggi) con “Luce nel buio” a pari merito con Gessica Gjoka (2 BS Elsa Morante) con “Dopo la tempesta”.

Al termine della premiazione è stato reso non il tema della settima edizione: Accorda il tuo cuore.