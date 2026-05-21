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Sabato 23 maggio i Musei Civici di Reggio Emilia aderiscono alla “Notte Europea dei Musei”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Icom – International Council of Museums e dell’Unesco. Per l’occasione è in programma un’apertura straordinaria dalle 10 del mattino all’1 di notte di Palazzo dei Musei (via Spallanzani 1), con una serie di appuntamenti per pubblici di tutte le età. Il filo conduttore delle iniziative è ispirato al tema Icom ‘I musei uniscono un mondo diviso’, che evidenzia il ruolo dei come ponti culturali e sociali per promuovere il dialogo, la comprensione e la pace.

Si parte alla mattina, alle 11.30, con la visita guidata alla mostra “Voci/Voices: Giovane Fotografia Italiana| Premio Luigi Ghirri”, con la curatrice Ilaria Campioli: un’occasione per approfondire il percorso espositivo che raccoglie le immagini di Susanna De Vido, Karim El Maktafi, Alice Jankovic, Cinzia Laliscia, Anie Maki, Eva Rivas Bao, Federica Torrenti, e che si configura come uno spazio di ascolto e immaginazione sul potere delle immagini di dare forma a ciò che spesso resta invisibile o inascoltato.

Alle 16 è invece in programma la visita guidata alla mostra “Luigi Ghirri. A Series of Dreams”, il percorso espositivo dedicato alla “misteriosa parentela” tra immagine e musica nell’opera di Luigi Ghirri, tra paesaggi visivi e paesaggi sonori: la visita si dispiegherà tra le due sedi di Palazzo dei Musei e del Teatro Municipale Valli

con Ilaria Campioli, Andrea Tinterri e Liliana Cappuccino.

A seguire, alle 18, Antonella Huber – docente di Museologia del Contemporaneo alla Scuola di specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – presenta il suo ultimo libro “Io, mostro. Conforme/difforme misure di realtà nella pratica espositiva” (Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2024). L’opera indaga la pratica espositiva come nodo complesso di forze in competizione e contraddittorie, prestando attenzione alla mostra come mezzo. Dialoga con l’autrice Mario Lupano, storico e critico dell’architettura contemporanea.

Sono due gli appuntamenti serali in programma. Si parte alle 21 con il laboratorio per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni, ispirato alla mostra “Luigi Ghirri. A series of dreams”: l’attività è a ingresso libero, su prenotazione al numero 0522 456816 (in orario di apertura dei Musei).

Alle 21.30 viene invece presentata la puntata reggiana della serie a fumetti “Oepica”, realizzata dall’associazione culturale Ora Pro Comics a partire dai siti e dai reperti archeologici del territorio. La presentazione sarà seguita da un percorso guidato tra gli oggetti del museo che hanno ispirato il fumetto.

Per info: musei.re.it