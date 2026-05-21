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Dal 27 maggio al 17 ottobre torna l’edizione 2026 di Crinali con più di 60 spettacoli, 14 comuni coinvolti dell’Appennino Bolognese, grandi artisti quali ELIO GERMANO, i BANDITORI, IBER MUSICA, ORCHESTRA SENZASPINE, FLEXUS, ORCHESTRALLUNATA, VALERIA STURBA, ACHILLE SUCCI, MASSIMO TAGLIATA e tanti altri.

La musica resta al centro della programmazione con più di 30 concerti nei luoghi più suggestivi dell’appennino, con artisti nazionali e internazionali che spazieranno dalla musica classica, alla sperimentazione musicale, passando per l’elettronica e la world music. Dimitri Grechi Espinoza Oreb, con i suoi studi legati alla teoria Indù sulla risonanza “dhvani” e sulla primordialità del suono, la polistrumentista Valeria Sturba con violino, theremin, tastiere, synth, looper e giocattoli sonori, i Flexus con le canzoni d’autore, l’Orchestra sinfonica giovanile Senzaspine tra classica e contemporanea, il jazz del saxofonista Achille Succi, la musica tradizionale popolare con Maurizio Geri, sono solo alcuni dei tanti artisti e artiste che accompagneranno i partecipanti al festival in un viaggio emozionale e poliedrico.

Confermati anche gli immancabili appuntamenti teatrali nel suggestivo parco archeologico di Kainua a Marzabotto, tra cui ricordiamo il 26 luglio ELIO GERMANO E TEHO TEARDO con uno spettacolo liberamente tratto da “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini in una versione di parole e musica.

Tutti gli spettacoli al parco archeologico saranno preceduti da una visita guidata tematica agli scavi e da un aperitivo: cultura, storia, paesaggio e gastronomia sono infatti tra gli ingredienti principali del festival, che porta il pubblico alla scoperta dell’Appennino Bolognese.

Al centro del Festival, ormai giunto alla sua decima edizione, ci sarà come sempre il territorio con le sue emergenze culturali e paesaggistiche, con particolare attenzione ai cammini e alla rete sentieristica. Guide professionali accompagneranno i partecipanti a scoprire i luoghi più significativi dell’Appennino. Il paesaggio non sarà però solo palcoscenico dell’evento, ma protagonista dello spettacolo in dialogo con gli artisti.

Per venire incontro alle esigenze di pubblici differenti, gli eventi di Crinali sono stati per l’edizione 2026 così suddivisi:

CRINALI STORIA camminate facili alla scoperta della storia del territorio, con eventi musicali, teatrali o di danza lungo il cammino

CRINALI CINNE E CINNI camminate per famiglie con bambine e bambini minori di 10 anni, laboratori e attività lungo il percorso e spettacoli di teatro e circo

CRINALI NATURA camminate di media difficoltà nelle bellezze paesaggistiche dell’Appennino, con evento musicale o di danza lungo il cammino

CRINALI SPORT camminate più impegnative di un’intera giornata, tra storia e natura, con un evento musicale durante il percorso

CRINALI BORGHI E PIAZZE eventi nei borghi e piazze più belle dell’Appennino

Altra novità 2026, partecipando a tre camminate si riceverà un omaggio esclusivo, insieme al 10% di sconto sulle esperienze proposte da eXtraBO: in questo modo il festival diventa ulteriormente veicolo per conoscere altre eccellenze del territorio.

Anche per l’edizione del 2026 alcune camminate prevedono la possibilità di accompagnamento gratuito a persone con disabilità visiva.

Crinali 2026 è fortemente incentrato sul tema della sostenibilità ambientale e accessibilità. Gli eventi sono organizzati ponendo attenzione a non essere impattanti per l’ambiente e sono state scelte location accessibili per i luoghi di spettacolo dando informazioni chiare sul materiale promozionale su come raggiungerle. Il luogo dell’evento può essere quindi raggiunto anche in maniera autonoma, senza partecipare alla camminata.

Anche per il 2026 è attivo il sito per la gestione delle prenotazioni, affiancata come di consueto da una mail e un numero di telefono dedicato così da poter dare risposta a tutte le esigenze del pubblico e rispondere anche a problematiche logistiche dell’ultimo minuto.

Crinali valorizza un turismo lento e di prossimità, educando al rispetto e all’ascolto dell’ambiente, ponendo attenzione a coinvolgere il territorio e i suoi abitanti nelle iniziative, per far sì che quest’ultime possano essere veicolo culturale non solo per chi viene a scoprire il territorio in occasione degli eventi, ma anche per chi l’Appennino lo vive nel quotidiano, con le sue difficoltà, contraddizioni e meraviglie.

Crinali fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena ed è inserito nel cartellone Montagna Mia della Regione Emilia Romagna.

Crinali 2026, coordinato da Francesca Marchi e ideato con Carlo Maver e Claudio Carboni vanta la direzione artistica per la sezione Musica di Carlo Maver, Claudio Carboni, per il teatro di figura la direzione artistica di Annamaria Andrei, per la sezione Circo Sandro Sassi e Alessandra Marolli.

Maggiori informazioni sugli eventi di Crinali e per prenotazioni www.crinalibologna.it – info crinali@unioneappennino.bo.it – 3295652996 – 3454725895