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In relazione all’evento occorso nel pomeriggio di sabato 16 maggio nel centro storico di Modena, per quanto riguarda i pazienti ricoverati nella Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile di Baggiovara, le condizioni della donna tedesca di 69 anni sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito, nella tarda mattinata di oggi, il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione.

Una volta ottenuto il nulla osta da parte dei medici, il viaggio è stato organizzato dalla famiglia della paziente. I professionisti e la Direzione dell’AOU di Modena desiderano augurare a lei e alla sua famiglia buon viaggio e buona fortuna per il prosieguo del percorso terapeutico.

La donna di 53 anni resta sempre in un quadro di gravità, presenta condizioni cliniche stabili che tuttavia non consentono ancora di sciogliere la prognosi.