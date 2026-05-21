

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Più di 250 studenti delle classi terze dell’Istituto Volta di Sassuolo hanno vissuto un’esperienza concreta di cittadinanza attiva grazie al progetto “Cantiere Giovani” del Centro Servizi Volontariato, che li ha portati a svolgere una settimana di stage all’interno di realtà del terzo settore del territorio.

Il percorso si è sviluppato tra dicembre 2025 e marzo 2026 e ha visto il coinvolgimento di oltre 30 associazioni di volontariato distribuite in tutto il Distretto ceramico, oltre che nei comuni di Scandiano, Casalgrande e Castellarano. Un’iniziativa che ha messo in rete scuola e comunità, offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino il mondo del sociale.

L’iniziativa si concluderà sabato 23 maggio 2026 con una giornata finale tematica ospitata all’Istituto Volta di Sassuolo e intitolata “Una splendida giornata”. L’evento vedrà la partecipazione del Csv e delle associazioni che hanno accolto gli studenti durante gli stage e rappresenterà un momento di restituzione e condivisione dell’esperienza vissuta.

Sarà l’occasione per raccontare le attività svolte, confrontarsi sui risultati del progetto e valorizzare l’impegno dei ragazzi che hanno scelto di mettersi al servizio della propria comunità. Un segnale positivo di partecipazione e attenzione al bene comune che guarda al futuro del territorio.

Durante lo stage gli studenti hanno affiancato volontari e operatori nelle attività quotidiane delle associazioni: dal supporto alle iniziative sociali e culturali all’assistenza alle persone fragili, fino all’organizzazione di eventi e servizi per la comunità. Un’esperienza che ha permesso ai giovani di sperimentare sul campo i valori della solidarietà, della collaborazione e della responsabilità civica.

L’esperienza si è rivelata anche un’importante occasione di crescita personale per gli studenti, che hanno potuto mettersi alla prova in contesti nuovi, sviluppando capacità relazionali, spirito di iniziativa e maggiore consapevolezza del valore del lavoro di squadra. Il contatto diretto con volontari, operatori e persone beneficiarie dei servizi ha contribuito a migliorare le loro competenze nel rapporto con gli altri, rafforzando empatia, ascolto e senso di responsabilità.

Determinante per la realizzazione del progetto è stato il supporto del Centro Servizi per il Volontariato, che ha accompagnato e sostenuto il percorso favorendo il collegamento tra la scuola e le numerose realtà associative, contribuendo al coordinamento delle attività e alla buona riuscita dell’iniziativa.