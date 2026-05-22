

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Una mattinata dedicata all’ambiente, al volontariato e alla cittadinanza attiva per prendersi cura concretamente del territorio. È in programma sabato 30 maggio a Salvaterra una nuova edizione di “Ripuliamo insieme”, iniziativa di pulizia della strada provinciale SP51, promossa con il patrocinio del Comune di Casalgrande e della Provincia di Reggio Emilia, con il coinvolgimento di numerose associazioni e realtà del territorio.

Il ritrovo è fissato alle 9.15 al parcheggio della Ceramica Refin, in via Giorgio Ambrosoli, da dove prenderà il via la mattinata ecologica che punta a sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza della tutela ambientale e della cura degli spazi pubblici.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il legame tra istituzioni, volontariato e cittadinanza, attraverso un gesto concreto a favore del territorio.

“Prendersi cura del territorio significa prendersi cura della comunità in cui viviamo – sottolinea l’Assessore all’Ambiente, alle Politiche per la Salute e al Volontariato del Comune di Casalgrande, Domenico Vacondio –. Questa iniziativa rappresenta un gesto concreto ma anche un importante momento di sensibilizzazione e partecipazione. Crediamo fortemente che la tutela dell’ambiente passi anche da piccoli gesti condivisi, capaci di generare attenzione, responsabilità e senso civico”.

Vacondio tiene inoltre a sottolineare il valore della collaborazione tra le realtà locali: “Desidero rivolgere fin da ora un sincero ringraziamento a tutte le associazioni e ai soggetti del territorio che hanno scelto di sostenere questa giornata, mettendo a disposizione tempo, energie e collaborazione. Il volontariato e l’associazionismo rappresentano un patrimonio prezioso per Casalgrande e iniziative come questa dimostrano quanto il lavoro di rete possa produrre risultati concreti”.

A supportare la giornata saranno infatti EMA Emilia Ambulanze, Avis Comunale Casalgrande ODV, Consigli di Frazione, Pro Loco Casalgrande, Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Scandiano, Gruppo Alpini di Casalgrande, Cooperativa Sportiva Ricreativa Salvaterra, oltre al sostegno di Sabar e di altre realtà associative del territorio.

Per partecipare sono richiesti guanti e scarponcini. L’invito dell’Amministrazione comunale è aperto a tutta la cittadinanza.