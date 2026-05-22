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Lo Sportello per le Associazioni di Fiorano Modenese, il nuovo servizio promosso dall’Assessorato all’Associazionismo del Comune, pensato per offrire supporto, orientamento e strumenti concreti alle realtà associative del territorio, ha organizzato un percorso di formazione gratuito per i referenti degli enti di terzo settore locali. Un ciclo di incontri realizzato in collaborazione con il CSV Terre Estensi e che ha visto tra gli esperti anche tecnici dei servizi del Comune.

Al percorso, partito a novembre dello scorso anno, hanno partecipato circa una quarantina di persone in rappresentanza di 15 associazioni fioranesi, che hanno seguito undici lezioni frontali e online su diversi temi. Le prime quattro hanno riguardato gli adempimenti di base per gestire un’associazione dal punto di vista amministrativo, con un laboratorio specifico sulla tenuta dei libri sociali un focus, su SPID, CIE e firma digitale. A inizio anno altri due incontri hanno riguardato gli aspetti legali e amministrativi dell’organizzazione di eventi ed hanno permesso ai partecipanti di confrontarsi con i tecnici comunali su aspetti spesso critici.

Infine tra marzo e maggio si sono svolte le lezioni conclusive dedicate a HACPP e alla prevenzione incendi (a numero chiuso), per ottenere le relative certificazioni abilitanti. L’incontro di fine marzo è stato utile per fornire ai volontari le competenze necessarie per una corretta manipolazione, conservazione e trasporto degli alimenti, quando organizzano eventi. Mentre gli ultimi quattro incontri, conclusi sabato 16 maggio, sono stati un vero e proprio corso di prevenzione e gestione degli incendi, con tanto di prova pratica obbligatoria con l’estintore presso il magazzino comunale.

L’apertura dello Sportello per le Associazioni del Comune e l’organizzazione di questo percorso formativo rappresentano un passo concreto per creare un rapporto sempre più stretto tra associazioni e Amministrazione comunale, che è già stato attivato con percorsi di co-progettazione e ascolto con le realtà del territorio.

“Con l’avvio dello Sportello per le Associazioni e con questo primo percorso formativo abbiamo voluto offrire strumenti concreti, competenze e occasioni di confronto ai tanti volontari che ogni giorno dedicano tempo ed energie al bene comune. Come Amministrazione riteniamo fondamentale accompagnare e sostenere le associazioni anche negli adempimenti amministrativi e nel rispetto delle normative, affinché possano operare con maggiore serenità, consapevolezza e tutela. La partecipazione e l’interesse dimostrati dalle realtà del territorio confermano quanto fosse importante creare uno spazio di supporto e accompagnamento. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare il dialogo tra Amministrazione comunale e associazioni, promuovendo collaborazione, ascolto e co-progettazione.”, sottolinea l’assessora all’Associazionismo del Comune di Fiorano Modenese, Marilisa Ruini.