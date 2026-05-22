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Domenica 24 maggio dalle ore 15 al Parco Enzo Ferrari di Maranello torna festa dei bambini e delle associazioni, a cura del Servizio Istruzione del Comune di Maranello in collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali, il GET, il Centro per le Famiglie e le Associazioni di Volontariato del territorio.

Un pomeriggio di eventi rivolto a bambini e famiglie con laboratori, attività, spettacoli, letture animate e iniziative. Dalle 16.45 merenda per tutti i bambini, alle 18 nell’Arena del Parco Ferrari lo spettacolo teatrale “Il cuoco con la gamba di legno” della Compagnia Teatro del Cerchio, a cura dell’APS “Quinta Parete”, a seguire apericena a base di Aperitivi senz’alcool, estratti, dolci, pizza, patatine fritte, crostate e spiedini di frutta, the e altre prelibatezze.