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La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto 5 cittadini egiziani e 2 cittadini tunisini, tra i 18 e 25 anni, per il reato di rissa aggravata.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.00, la Squadra Volante è intervenuta in via Crispi a seguito di numerose chiamate alla linea 112NUE da parte di residenti e cittadini, che avevano segnalato una rissa in atto.

All’arrivo della Squadra Volante, che si è portata sul posto in simultanea con la Radiomobile dei Carabinieri e personale della Polizia Locale, alcuni giovani erano intenti a malmenarsi tra loro lanciandosi oggetti contundenti, tra cui alcuni bastoni e un ombrello.

Gli agenti intervenuti, dopo aver separato i corrissanti, sono riusciti a riportare la situazione alla calma, procedendo alla loro identificazione. Sul posto è intervenuta anche la Squadra Mobile al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.

Alla luce delle testimonianze raccolte nell’immediatezza e grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza è emerso che gli indagati divisi in due fazioni contrapposte dalla diversa nazionalità avevano dato corso a una rissa, anche con l’utilizzo di bastoni e armi da taglio, procurandosi vicendevolmente lesioni.

Le armi da taglio sono state rinvenute a seguito di perquisizione domiciliare e sequestrate a carico di due degli indagati di nazionalità egiziana.

Tre partecipanti alla rissa, due cittadini egiziani di 19 e 25 anni e un 18enne di nazionalità tunisina, hanno riportato lesioni con prognosi rispettivamente di 30, dieci e un giorno.

Sono in corso indagini per risalire all’identità di altre persone eventualmente coinvolte nella rissa. Al termine degli accertamenti, i sette indagati su disposizione del Pubblico Ministero di turno sono stati associati alla locale Casa Circondariale a disposizione della Autorità Giudiziaria.