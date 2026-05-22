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“Movimento e yoga, prendersi cura di sé con un sorriso” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà a San Felice sul Panaro giovedì 28 maggio dalle 18 alle 20.30 presso il Giardino botanico “La Pica” in via Imperiale, 650 (parcheggio in via Getta, 1). Dopo l’accoglienza e i saluti, ci saranno interventi sul tema del caregiver, testimonianze, pillole di supporto per ritrovare equilibrio e benessere, tecniche di rilassamento e aperitivo conclusivo. Durante l’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è possibile visitare il Giardino botanico guidati dai volontari. Consigliati la prenotazione al 331/5474760 e un abbigliamento comodo.

Organizzano Ausl di Modena, Comuni di Mirandola e San Felice, Asp e Unione Comuni Modenesi Area Nord. L’evento rientra tra le iniziative organizzate in tutta la provincia per il caregiver day, una ricorrenza dedicata a valorizzare, supportare e dare visibilità alle persone che ogni giorno assistono e sostengono un familiare con disabilità o non autosufficiente, spesso conciliando cura, lavoro e vita personale in un equilibrio fragile e invisibile. «Come assessore e come caregiver conosco bene il peso, spesso silenzioso, del carico assistenziale che grava ogni giorno su tante famiglie – ha dichiarato l’assessore a Sanità e Volontariato sociale del Comune di San Felice, Elisabetta Malagoli – chi si prende cura di una persona fragile deve essere supportato e aiutato nei percorsi complessi. Il compito delle istituzioni è cercare di rendere i servizi più semplici, accessibili e coordinati, costruendo una rete concreta di supporto tra sanitario, sociale e territorio. Iniziative come questa sono importanti perché riconoscono il valore dei caregiver e rafforzano una comunità più attenta e vicina alle persone».