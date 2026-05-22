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Un buon numero di ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di Rubiera e di cittadini ha partecipato oggi alla mattinata di apertura dell’impianto di depurazione di Rubiera capoluogo, iniziativa organizzata nell’ambito del Festival della Sostenibilità, grazie alla collaborazione tra Comune di Rubiera, Arca e Iren Acqua Reggio.

I tecnici di Iren Acqua Reggio hanno mostrato il funzionamento del depuratore, che serve 25mila cittadini di Rubiera, Scandiano e di alcune frazioni sul confine, per un totale di 45mila abitanti equivalenti. Annualmente l’impianto tratta circa 4 milioni di metri cubi di acque reflue e produce 3.180 tonnellate di fanghi.

Presenti anche il Presidente di Arca, Alberto Montanari, e il Sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro. “Fare conoscere i nostri impianti ai giovani ed alla cittadinanza è un’attività di disseminazione che riteniamo fondamentale, per promuovere ulteriormente la sostenibilità e la qualità ambientale”, ha rimarcato Montanari.

“Vedere che fine fa l’acqua dei nostri lavandini, tutto il lavoro che serve per restituirla pulita all’ambiente, credo sia stato interessante e istruttivo, in particolare per i ragazzi. Ci sono una serie di azioni che facciamo quotidianamente senza nemmeno pensarci, che però generano un lavoro nascosto, sotterraneo, da parte di centinaia di persone”, ha sottolineato Cavallaro.