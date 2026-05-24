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Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di sport la prima edizione del Memorial “Arrigo Gatti”, torneo calcistico riservato alla categoria Under 14 che ha visto sfidarsi alcune delle principali realtà giovanili del territorio. Due giorni di gare intense, caratterizzate da un elevato livello tecnico e da un esemplare spirito di correttezza in campo.

Il trofeo più importante è andato al Cittadella Vis Modena, che nella finalissima per il primo e secondo posto ha superato il Sassuolo con il punteggio di 2-1. Una gara equilibrata e combattuta, decisa dalle reti di Lorenzo Ascari e Gabriele Palmieri per i modenesi; inutile per i neroverdi il gol del vantaggio siglato da Federico Tazzioli.

Nella finale di consolazione per il terzo gradino del podio, il Fiorano ha invece travolto la Sanmichelese con un netto 4-0. Protagonista del match Dino Ricci, autore di una doppietta, insieme ad Alessandro Grandi e Marco Fornasari che hanno completato il tabellino dei marcatori.

Al termine degli incontri sono stati assegnati i riconoscimenti individuali ai giovani talenti che si sono maggiormente distinti nel corso della manifestazione:

Miglior portiere: Manuel Benevento (Cittadella Vis Modena)

Manuel Benevento (Cittadella Vis Modena) Capocannoniere: Federico Tazzioli (Sassuolo), autore di 3 reti complessive

Federico Tazzioli (Sassuolo), autore di 3 reti complessive Miglior giocatore del torneo: Niccolò Cigarini (Sassuolo)

La cerimonia di premiazione ha vissuto momenti di profonda commozione con il coinvolgimento della famiglia Gatti, rappresentata dalla moglie Paola, dalla figlia Valentina e dai fratelli di Arrigo, Giuliano e Umberto. Insieme a loro, a fare gli onori di casa, i dirigenti del Fiorano Calcio: il presidente Michele Iacaruso e il responsabile del settore giovanile Rocco Benevento.

Gli organizzatori hanno espresso profonda gratitudine a tutte le società partecipanti, alla famiglia Gatti e allo staff del Fiorano per la perfetta riuscita di un evento che ha offerto una vetrina d’eccellenza al calcio giovanile locale.