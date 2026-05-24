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Nel pomeriggio di oggi la stazione monte Cimone del Soccorso Alpino è intervenuto nel territorio di Serramazzoni lungo il sentiero delle Cascate del Bucamante per soccorrere un escursionista che ha riportato un trauma ad una caviglia dopo essere scivolato.

Sul posto, oltre ai tecnici della squadra territoriale del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, l’elisoccorso di Pavullo che ha sbarcato, tramite verricello, il tecnico di elisoccorso CNSAS e il medico. Dopo aver raggiunto il paziente, l’équipe sanitaria ha provveduto alla stabilizzazione dell’infortunato. Successivamente il ferito è stato trasportato con barella portantina fino al punto in cui era presente l’ambulanza. Alle operazioni di recupero hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco.