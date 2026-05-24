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Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:30, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenute per un singolare e delicato salvataggio animale nel territorio comunale di Guiglia.

L’allarme è scattato per una pecora che, scivolata all’interno di un impervio canalone lungo il sentiero di Roccamalatina, è rimasta bloccata sul fondo a causa di un trauma a un arto che le impediva di risalire autonomamente.

Sul posto sono confluite tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola. I soccorritori, grazie all’utilizzo di tecniche e attrezzature specifiche per il recupero in zone impervie, sono riusciti a raggiungere l’animale, a metterlo in sicurezza.

Ad attendere la bestiolo in superficie era presente un medico veterinario che ha prestato le prime cure sul posto. Successivamente, l’ovino è stato preso in carico e accompagnato presso un centro di recupero animali specializzato per gli accertamenti e le terapie del caso.

L’intervento si è concluso con successo, documentando ancora una volta la costante attenzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco non solo per la salvaguardia delle persone, ma anche per la tutela degli animali in situazioni di pericolo.