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Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna in giornata è intervenuto in provincia di Reggio Emilia per una ricerca e recupero di un escursionista con perdita di orientamento nei pressi del sentiero 625 che da Casalino si sviluppa verso i Prati di Sara, sul monte Cusna.

Erano due amici in escursione quando si sono separati e uno è finito fuori sentiero: l’amico, preoccupato, non vedendolo arrivare ha attivato i soccorsi. Sul posto sono giunti i tecnici della stazione monte Cusna che hanno iniziato a battere la zona, uno di questi con la moto fuoristrada. Poco dopo il disperso, 28enne, è stato ritrovato, affaticato e stanco ma senza problematiche sanitarie. Il giovane è stato poi portato a Ligonchio, dove erano presenti anche la Croce verde Alto Appennino di Busana e i Carabinieri.