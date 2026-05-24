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Domenica 24 maggio si è svolta la 45ª edizione della StraBologna, la grande festa della città organizzata da UISP Bologna che, anno dopo anno, continua a trasformare il centro storico in un luogo di incontro, sport e condivisione aperto a tutte e tutti.

Fin dalle prime ore del mattino, Piazza Maggiore si è riempita di persone pronte a vivere una giornata all’insegna del movimento e del divertimento. Alle ore 10:30, da Piazza Maggiore, è partita una lunga onda verde e viola – i colori della t-shirt ufficiale 2026 – che ha attraversato le vie di Bologna, coinvolgendo migliaia di partecipanti tra famiglie, gruppi di amici, bambini, podisti, camminatori e amici a quattro zampe.

Anche quest’anno la StraBologna si è confermata una manifestazione davvero aperta a tutti: senza cronometro e senza classifiche, ogni partecipante ha potuto scegliere liberamente il proprio tragitto tra i tre percorsi previsti – mini (4 km), medio (7 km) e lungo (9 km), seguendo le deviazioni indicate lungo il percorso e adattando l’esperienza al proprio ritmo.

“La StraBologna è una manifestazione amata da tutte le persone che corrono o camminano per divertirsi, fare sport e stare insieme, fuori dalle logiche della classifica. Non c’è un vincitore: vincono le persone che partecipano”, aveva sottolineato nei giorni scorsi Paola Paltretti, Presidente UISP Bologna, raccontando lo spirito di una manifestazione che continua a crescere mantenendo al centro inclusione, benessere e socialità.

Grande partecipazione anche nel villaggio espositivo di Piazza Maggiore e Piazza Nettuno, animato per tutto il weekend dagli stand UISP e dei partner della manifestazione, tra attività, giochi, gadget e momenti di intrattenimento per tutte le età.

La novità 2026: StraBologna Cultura in Cammino La novità 2026: StraBologna Cultura in Cammino

Tra le principali novità di questa 45ª edizione, grande interesse ha riscosso “StraBologna Cultura in Cammino”, il nuovo progetto promosso da StraBologna in collaborazione con Succede Solo a Bologna, che nella giornata di sabato 23 maggio ha accompagnato decine di partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti della città.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione costante durante tutta la giornata, con gruppi coinvolti in visite guidate al Teatro Mazzacorati, all’Oratorio dei Fiorentini, ai suggestivi Bagni di Mario e alla Cripta di San Zama. Le guide di Succede Solo a Bologna hanno accompagnato i presenti attraverso racconti storici e curiosità, offrendo un’esperienza capace di unire movimento, cultura e scoperta del territorio.

La risposta del pubblico è stata molto positiva: partecipanti curiosi, coinvolti e desiderosi di conoscere una Bologna meno nota ma ricca di storia, in un progetto che amplia ulteriormente il significato della StraBologna, trasformandola sempre più in un’esperienza di comunità capace di intrecciare sport, cultura e partecipazione.

Insomma, una StraBologna 2026 ancora una volta alla portata di tutt*! Una giornata di festa che ha riempito il cuore della città di sorrisi, movimento e condivisione, confermando quanto questa manifestazione sia ormai parte integrante dell’identità bolognese.

UISP Bologna desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Bologna, alle istituzioni, agli enti e a tutte le realtà che hanno reso possibile la 45ª edizione della StraBologna, contribuendo ancora una volta alla realizzazione di una manifestazione capace di unire sport, socialità, inclusione e sostenibilità.

Un grazie particolare va al Comune di Bologna, all’Azienda USL di Bologna, a TPER, Hera, alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale, ai servizi sanitari, alla Protezione Civile e a tutte le persone che hanno lavorato per garantire sicurezza, organizzazione e buona riuscita dell’evento.

Un ringraziamento speciale ai partner che hanno animato il villaggio espositivo di Piazza Maggiore e Piazza Nettuno, offrendo attività, giochi, gadget e momenti di coinvolgimento per migliaia di partecipanti.

Grazie inoltre ai partner che hanno contribuito alla realizzazione della t-shirt ufficiale StraBologna 2026, simbolo dell’evento e ormai autentico oggetto da collezione per la città.

Un ringraziamento altrettanto importante va alle associazioni sportive, ai gruppi podistici, ai Doves, ai volontari lungo il percorso, ai punti ristoro, al gruppo della StraPlogging, alle realtà che hanno contribuito all’animazione del weekend e, soprattutto, alle volontarie e ai volontari che con passione, disponibilità e spirito di comunità hanno reso possibile questa grande festa della città.

Infine, grazie alle oltre 22mila persone che hanno scelto di esserci: perché la StraBologna esiste grazie all’energia, ai sorrisi e alla voglia di stare insieme di chi ogni anno decide di farne parte.

Per chi avesse effettuato l’iscrizione online e non fosse riuscito a ritirare il proprio kit, sarà possibile farlo presso la sede UISP Bologna (Via dell’Industria 20) entro il 30 giugno 2026.