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L’Associazione Amici di Fiorano, con la collaborazione dell’Associazione Volontari Italiani e il patrocinio dell’amministrazione comunale, nell’ambito del Maggio Fioranese, ha voluto recuperare un’iniziativa che nel passato aveva incontrato il favore dei cittadini.

I medici in pensione dell’associazione: Pier Giorgio Borghi, Giovanni Partesotti, Enrico Biagini, Francesco Melandri, la mattina di domenica 31 maggio, dalle ore 9 alle ore 12, saranno in Piazza Ciro Menotti, all’ombra di gazebo, a disposizione dei cittadini perché “prendersi cura di sé, inizia da un consiglio amichevole e da un momento di ascolto”.

L’Associazione Amici di Fiorano sarà presente per continuare la campagna di adesione e per informare sulle prossime iniziative.