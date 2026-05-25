

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Si conclude mercoledì 27 maggio la rassegna “I Mercoledì di Maggio”, il ciclo di pomeriggi gratuiti dedicati a bambini e famiglie che per tutto il mese ha animato le piazze del centro storico di Modena con attività ludiche, creative e momenti di socialità all’aria aperta.

L’ultimo appuntamento è in programma mercoledì 27 maggio alle ore 17.00 in piazza XX Settembre, con un pomeriggio all’insegna del gioco e della creatività pensato per coinvolgere i più piccoli in un’esperienza divertente e partecipata.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i giochi da tavolo proposti da Pandragon, che accompagnerà bambini e famiglie alla scoperta di giochi adatti a diverse età, favorendo condivisione, collaborazione e divertimento.

Accanto all’area gioco, Casa delle Culture APS curerà un laboratorio creativo di origami, dove i partecipanti potranno sperimentare l’arte della piegatura della carta e realizzare piccole creazioni colorate.

L’iniziativa conferma l’obiettivo della rassegna “I Mercoledì di Maggio”: valorizzare gli spazi del centro storico attraverso attività gratuite dedicate alle famiglie, creando occasioni di incontro, partecipazione e animazione urbana.

Ingresso libero e gratuito.