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Una mattinata speciale all’insegna della cittadinanza attiva e del rispetto per la natura. Martedì 19 maggio, gli alunni della scuola primaria “E. Bernabei” (classi prima, seconda e terza) e una rappresentanza della vicina scuola dell’infanzia di Toano hanno vissuto una vera e propria lezione di ecologia sul campo, promossa in stretta sinergia con il corpo docenti e l’Amministrazione comunale.

A guidare i trenta giovanissimi partecipanti in questo percorso sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Carpineti. Insieme a loro, a testimoniare l’importanza dell’appuntamento, erano presenti anche l’Assessore all’Ambiente del Comune di Toano e una delegazione delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) locali. La lezione è iniziata lungo il tragitto verso l’isola ecologica di via Don Giorgio Canovi: armati di guanti e attrezzi, i bambini hanno raccolto i piccoli rifiuti abbandonati lungo la strada. Una volta giunti al centro di raccolta, i Carabinieri Forestali hanno mostrato ai piccoli il viaggio che compiono i rifiuti dopo il loro conferimento, spiegando l’importanza di differenziare correttamente.

I militari hanno poi introdotto concetti complessi ma fondamentali per il mondo della corretta gestione dei rifiuti, illustrando la pericolosità dei diversi materiali di scarto e il funzionamento dei codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). L’iniziativa si inserisce nel solco di una pluriennale e virtuosa collaborazione tra i Carabinieri Forestali e le scuole del territorio. Questo appuntamento, in particolare, si collega alla 29ª Giornata Ecologica di Toano e al progetto “Lavoriamo insieme per un ambiente più sano e pulito”, un programma mirato a sensibilizzare i cittadini di domani sul contrasto all’abbandono dei rifiuti e sull’importanza di mantenere vivo e curato il territorio in cui vivono.