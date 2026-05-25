

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



(DIRE) – “Siamo oltre il 70%, è un risultato storico”. A dirlo è il sindaco di Imola Marco Panieri, che ha conquistato il secondo mandato ottenendo, quando ormai sono state scrutinate 54 sezioni su 62, il 72,81% dei consensi con 19.121 voti. Il primo cittadino uscente, sostenuto dal centrosinistra, ha sconfitto nettamente lo sfidante di centrodestra Nicolas Vacchi, che finora ha incassato il 19,16% dei consensi, pari a 5.032 voti. “In questo risultato- dichiara Panieri fuori dalla sua sede elettorale- c’è una grande responsabilità per i prossimi cinque anni. Dobbiamo fare squadra, lo dico a tutta la coalizione di centrosinistra: dobbiamo stare insieme e cercare di costruire un nuovo progetto politico, che però parta dai cinque anni precedenti, voglia confermare i risultati ottenuti e lavorare per farli crescere”. Il sindaco sottolinea anche l’ottimo risultato, “il primo a livello nazionale”, del Partito democratico, che a Imola ha ottenuto finora il 45,13%, e della lista Imola Corre, arrivata al 22,15%. “Questi cinque anni-prosegue il primo cittadino- sono stati faticosi, ma quello che abbiamo messo in campo è stato un progetto credibile e serio”. Ora, aggiunge, “ci aspetta una grande sfida: vogliamo dare continuità amministrativa a questa città, perciò da domani mi metterò al lavoro per partire subito con la Giunta e con i dossier che abbiamo lasciato in sospeso”.

I punti principali, dettaglia Panieri, saranno “casa, lavoro, sicurezza e i temi sociali e socio-sanitari”. All’opposizione, invece, il sindaco dice “in bocca al lupo, perché dobbiamo lavorare insieme in Consiglio comunale: spero che il livello della discussione si alzi un po’, perché la città ha bisogno di una maggioranza e di un’opposizione forti”. L’ultimo appello, conclude il primo cittadino, “lo faccio sull’affluenza, che è calata di 12 punti rispetto al 2020 (scendendo dal 66,87% delle scorse elezioni comunali al 54,5%, ndr). Dobbiamo parlare alle persone che non sono andate a votare e riconquistare la loro fiducia”. (Ama/ Dire)