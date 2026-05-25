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Nel corso della notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, la Polizia locale di Modena ha svolto un’intensa attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Gli agenti, operativi dalla tarda serata fino alle 4 del mattino, hanno fermato e sottoposto a pretest qualitativo 84 conducenti, tutti identificati e controllati a bordo dei rispettivi veicoli. L’attività rientra nel programma di controlli straordinari finalizzati alla sicurezza stradale e alla tutela dell’incolumità pubblica.

Il servizio si è concentrato in particolare nelle aree limitrofe al centro cittadino, con una prima postazione lungo viale Montecuccoli e una seconda fase in via Emilia Ovest. Quattro conducenti sono risultati positivi all’alcol test, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e rientrante nella fascia prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera A del Codice della Strada. Per tutti è scattata la sanzione amministrativa con conseguente sospensione della patente. Si tratta di persone di età differenti, tra i 23 e i 54 anni, a conferma di come il fenomeno interessi diverse fasce generazionali.

Nel corso del servizio sono state inoltre accertate ulteriori violazioni al Codice della Strada: tre per mancata revisione del veicolo, tre per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, una per dispositivi non funzionanti e una per mancata esibizione della patente di guida. L’attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza sulle strade e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.