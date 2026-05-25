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La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato.

Intorno alle ore 15.00, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un esercizio commerciale in viale Ovidio, in quanto il direttore del negozio aveva notato un uomo dall’atteggiamento sospetto prelevare alcuni capi di abbigliamento sportivo, per poi dirigersi verso l’uscita senza acquisti.

Il direttore dell’esercizio commerciale, all’atto di oltrepassare le barriere delle casse, ha cercato di fermare l’uomo, ma il 44enne si è dato a precipitosa fuga verso via Emilia Ovest. Gli agenti arrivati sul posto hanno subito intercettato l’uomo, corrispondente alla descrizione fornita dal richiedente, e lo hanno fermato per un controllo di Polizia. All’interno del suo zaino, oltre che sulla sua persona, sono stati rivenuti diversi capi d’abbigliamento, alcuni ancora con le etichette antitaccheggio, per un valore complessivo di 390,83 euro.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.