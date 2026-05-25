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Il 21 maggio scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassuolo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane di 24 anni, di origine marocchina, residente in Spagna e domiciliato a Modena, gravemente indiziato del delitto di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

L’attività traeva origine da un mirato servizio di osservazione e controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso del quale i Carabinieri individuavano e controllavano l’indagato, già gravato da precedenti penali e di polizia specifici, trovandolo in possesso di ingenti quantitativi di hashish e di cocaina occultati presso il suo domicilio di Modena e all’interno di tre autovetture a noleggio che erano nella sua disponibilità.

Nel dettaglio sono stati rinvenuti e sequestrati 36 chilogrammi circa di hashish e 1,4 chilogrammi circa di cocaina, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, apparati cellulari, numerose schede SIM e denaro contante per oltre 13.000,00 euro, oggetto di sequestro preventivo e ritenuto provento dell’attività di spaccio. Oggi, in sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della cospicua somma di denaro contante. Si rammenta che l’indagato deve ritenersi presunto innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.