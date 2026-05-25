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Grazie al sostegno di Progetto Pulcino ETS, il Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia si arricchisce di nuove importanti dotazioni: uno zaino dedicato al Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale (STEN) e due tiralatte.

Lo zaino STEN rappresenta uno strumento fondamentale per garantire assistenza immediata al neonato critico durante il trasporto. È dotato di una struttura interna modulare, organizzata in scomparti dedicati ai presidi salvavita e ai farmaci d’emergenza, contiene dispositivi per la gestione delle vie aeree come maschere neonatali, laringoscopio e tubi endotracheali. Include inoltre materiale per ventilazione e ossigenoterapia compatibile con i sistemi di trasporto in incubatrice, strumenti per il monitoraggio dei parametri vitali — tra cui saturimetro e stetoscopio neonatale — e kit per accesso venoso e somministrazione rapida di farmaci e fluidi. Lo zaino è stato donato da Dario Tarasconi di Emimed srl, azienda specializzata in dispositivi per l’area critica e la terapia intensiva/neonatologia, al quale va la più sincera gratitudine per la sensibilità e il sostegno dimostrati.

Il Progetto Pulcino ha inoltre acquistato due ulteriori tiralatte, per un valore complessivo di €4.270, a integrazione di quelli già disponibili. L’acquisto è stato possibile grazie alle donazioni raccolte attraverso la distribuzione degli oggetti pasquali, al contributo di Bottega Broletto sas e ai fondi ricavati dalla tombola organizzata presso il Centro Sociale Orologio.

I benefici del latte materno per i neonati sono ormai ampiamente riconosciuti. Le principali società scientifiche e organismi internazionali, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomandano infatti di proseguire l’allattamento al seno fino ai due anni di età. Per i neonati più fragili, in particolare quelli gravemente pretermine, i vantaggi risultano ancora più significativi, con un miglioramento della prognosi sia a medio sia a lungo termine.

Da sempre la TIN di Reggio Emilia dedica particolare attenzione alla promozione e al sostegno dell’allattamento materno. Non a caso, proprio a Reggio Emilia, è stata realizzata una delle prime Banche del Latte Umano Donato (BLUD) dell’Emilia-Romagna, mentre progetti di formazione specifica vengono costantemente portati avanti dal personale sanitario. Attualmente, quasi il 67% dei bambini con peso inferiore ai 1500 grammi, viene dimesso dalla TIN in allattamento materno o misto, un dato estremamente positivo nel panorama nazionale.

Nonostante gli importanti risultati raggiunti, resta ancora molto da fare per garantire a un numero sempre maggiore di neonati il prezioso beneficio del latte materno. Per questo motivo è stato avviato un progetto di implementazione dell’allattamento al seno con l’obiettivo di aumentare la quota di bambini dimessi dalla TIN con latte materno esclusivo e, quando possibile, direttamente al seno.

Il progetto prevede una nuova formazione integrata rivolta a tutto il personale sanitario, la realizzazione e diffusione di materiale informativo dedicato ai vantaggi del latte materno e al coinvolgimento attivo dei genitori, oltre a un utilizzo più esteso e precoce dei tiralatte per stimolare la produzione di latte nelle situazioni in cui il neonato è troppo piccolo per attaccarsi direttamente al seno. È noto che l’estrazione del latte accanto all’incubatrice del proprio bambino rappresenti un elemento importante nel favorire la produzione lattea

materna.

Sul sito di Progetto Pulcino (www.progettopulcino.org) saranno condivise le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza al tema della nascita pretermine e conoscere, seguire e sostenere tutte le attività dell’Associazione.