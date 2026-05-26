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Proseguono i lavori di rifacimento della segnaletica stradale, con un piano che sta interessando diverse zone della città. Gli interventi sono coperti da un accordo quadro triennale siglato nel 2024 e ammontano, per la fase attuale, a circa 40mila euro di investimento. L’intervento più significativo realizzato in questi ultimi giorni riguarda corso Martiri: dal tratto con l’incrocio con la Circondaria fino all’incrocio con via Tarozzi, sono stati rifatti tutti gli attraversamenti pedonali, le linee di mezzeria e le linee di confine carreggiata. Nelle prossime settimane saranno oggetto di interventi separati anche le piste ciclabili e i parcheggi, oltre che il tratto mancante del centro fino al Teatro Dadà.

Già completati negli scorsi giorni gli attraversamenti pedonali nella zona industriale alla Cavazzona, mentre nelle ultime settimane erano state rinnovate le strisce pedonali in corrispondenza della Cavazzona stessa. Interventi analoghi sono stati effettuati in via Loda e nella zona della Coop di Castelfranco Emilia. Un intervento specifico sarà dedicato, prossimamente, ai parcheggi riservati ai disabili con una tinteggiatura completa. La gestione della viabilità è stata presa in carico dagli Agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia.

Un cantiere è inoltre in corso sulla via Emilia nella zona del Famila, dove al rifacimento della segnaletica si affianca anche il ripristino degli asfalti. Su questa direttrice il Comune ha avviato un coordinamento con ANAS e con la Provincia, che stanno procedendo in parallelo con analoghi interventi sui tratti di rispettiva competenza.

«La segnaletica stradale è una questione di sicurezza, prima di tutto – dice il sindaco Giovanni Gargano – perché attraversamenti pedonali chiari e visibili, linee di mezzeria leggibili, parcheggi per disabili adeguatamente segnalati sono dettagli che fanno la differenza nella vita quotidiana di chi abita e frequenta la nostra città».