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Abbattere le barriere a colpi di acceleratore, derapate e sorrisi. Torna a Modena “Togo – Joy of Life”, la grande festa dell’inclusione e del volontariato che dal 29 al 31 maggio trasforma il Parco Novi Sad in un palcoscenico a cielo aperto dove l’adrenalina dello sport incontra la solidarietà. Tre giornate intense, rigorosamente a ingresso gratuito e aperte a tutti, ideate e organizzate da FAS Security Solution: si tratta di un appuntamento chiave nel calendario degli eventi di “Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026”.

L’obiettivo dell’evento è tanto semplice quanto potente: regalare emozioni pure, offrendo centralità alle persone più fragili attraverso la forza delle terapie complementari, capaci di stimolare relazioni, socialità e buonumore celebrando la pura gioia di vivere.

Dal debutto nel 2023 a oggi, Togo ha registrato un vero e proprio boom di partecipazione, diventando uno degli appuntamenti più attesi del territorio. L’edizione dello scorso anno ha lasciato il segno con numeri straordinari: oltre 30.000 presenze registrate nei due giorni di manifestazione; più di 100 bambini con disabilità hanno sperimentato l’emozione della mototerapia in sella con i piloti professionisti; circa 250 bambini hanno vissuto il brivido del drifting come copiloti a bordo di vere auto da corsa; 1.000 bambini si sono sfidati nel divertentissimo “gran premio” di auto a pedali; sono state 21 le associazioni ed enti coinvolti, un salto incredibile rispetto alle sole cinque della prima edizione: un network che quest’anno crescerà ulteriormente superando quota 25 realtà.

Adrenalina senza barriere: dalla mototerapia al motocross freestyle, al drifting

Il cuore pulsante di Togo è, come sempre, l’azione. Grazie alla mototerapia, i ragazzi con disabilità o in cura possono provare l’emozione di salire in sella con i piloti professionisti del Team DaBoot. Un’attività che vanta ormai un solido riconoscimento scientifico e che entra regolarmente anche nei reparti ospedalieri per portare un momento di evasione e felicità. Ma l’emozione a due ruote non finisce qui: gli stessi incredibili piloti del Team DaBoot lasciano il pubblico con il fiato sospeso grazie ai loro spettacolari show di motocross freestyle, regalando acrobazie mozzafiato ed evoluzioni aeree ad altissimo tasso di adrenalina. Anche quest’anno l’energia raddoppia ulteriormente con il drifting: grazie alla collaborazione con la Scuderia A-Team di Rovereto, i passeggeri possono vivere il brivido delle curve a tutto gas a fianco di piloti esperti, in un’esperienza di pura potenza. Per i più piccoli (3-6 anni e 6-11 anni), sono inoltre attivi percorsi dedicati con mini moto elettriche per diventare piloti in totale sicurezza. Quest’anno l’adrenalina sale di livello grazie a una travolgente novità a quattro ruote: lo spettacolo dei fuoristrada buggy e l’iniziativa “Bimbi a bordo”, a cura di Duilio Moto. Con la loro struttura essenziale a due posti – senza porte, senza bagagliaio e senza tetto fisso – questi iconici mezzi, simbolo per eccellenza della guida sportiva, scendono in pista per regalare ai piccoli passeggeri un’esperienza unica di puro divertimento senza pericoli, dimostrando ancora una volta che l’emozione della velocità non conosce barriere.

Torna poi il coinvolgente Gran Premio di auto a pedali, dove bambini dai 3 ai 14 anni gareggiano con automobiline a pedali su due piste e divisi in batterie a seconda dell’età.

Pet therapy e laboratori: il villaggio dell’inclusione

Non solo motori. Togo è un ecosistema di esperienze a 360 gradi: con la pet therapy vengono effettuati incontri assistiti con gli animali, per sperimentare i benefici dell’interazione uomo-animale grazie alla presenza di dolcissimi levrieri e anche di cavalli e conigli. Nel Villaggio delle Associazioni oltre 25 realtà del volontariato locale (tra cui Croce Blu e Croce Rossa) animano il parco con laboratori interattivi, l’area LudoLabo propone giochi in scatola e di legno, e torna l’immancabile appuntamento “Pompieri per un giorno” in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Mirandola.

L’inaugurazione e le Istituzioni

La manifestazione si apre venerdì 29 maggio alle 18.00 con i primi show di drifting e buggy. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 30 maggio alle ore 10.00 alla presenza dei Supereroi e delle istituzioni. Segue l’intervento del Prof. Giacomo Guaraldi, Delegato della Rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia all’Inclusione e alla Disabilità.