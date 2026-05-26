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Si è ufficialmente costituita l’ATI “Commercianti Albinea”, una nuova realtà che riunisce gli esercenti del territorio con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione, promuovere iniziative condivise e valorizzare il tessuto commerciale del paese.

Si tratta di un passaggio importante, nato dalla volontà dei commercianti di fare rete, confrontarsi e lavorare insieme per rendere Albinea sempre più viva, attrattiva e capace di proporre occasioni di incontro per la comunità.

La nascita dell’ATI è anche un bel segnale di partecipazione, che consentirà ai commercianti e all’Amministrazione comunale di dialogare in modo ancora più efficace e costruttivo. per mantenere vivo e attrattivo il territorio. Fare rete significa infatti aumentare la capacità delle attività di promuoversi e farsi conoscere, creando occasioni condivise di visibilità e richiamo. Una maggiore visibilità può tradursi in nuove opportunità di crescita per le attività commerciali, contribuendo a mantenerle aperte e vitali nel tempo.

Un commercio locale forte non rappresenta soltanto un valore economico, ma anche un servizio per la comunità e un presidio sociale capace di rendere il paese più vissuto, sicuro e ricco di relazioni.

“Come assessora al Commercio sono davvero soddisfatta di questo risultato – ha detto l’assessore al Commercio Jessica Guidetti – perché la nascita dell’ATI dimostra che quando istituzioni e commercianti lavorano insieme possono costruire percorsi concreti e utili per tutto il territorio. Ringrazio tutti gli esercenti che hanno creduto in questo progetto e quanti lo faranno in futuro: fare rete significa rafforzare il senso di comunità e contribuire alla vitalità del nostro paese. Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Commercio del Comune di Albinea e, in particolare, ad Antonella Melloni, per il prezioso lavoro di supporto, accompagnamento e coordinamento svolto in questa fase”.

La neonata Ati ha un profilo instagram: @commercianti.albinea, una e-mail: commerciantialbinea@gmail.com e ha scelto Cristina Dondi, del negozio Chicchina di Borzano, come presidente.

“Sono orgogliosa di rappresentare una squadra di professionisti che crede profondamente nel valore del commercio di vicinato – ha commentato la neo presidente – Il nostro obiettivo è chiaro: fare rete, valorizzare le eccellenze locali e rendere Albinea un punto di riferimento sempre più vivo, accogliente e attrattivo per i cittadini e per i visitatori. Dialogheremo da subito con le istituzioni e le altre realtà locali perché siamo convinti che uniti si possa fare la differenza. Il commercio è il cuore pulsante della nostra comunità, e noi siamo pronti a farlo battere ancora più forte”.

Fanno parte dell’associazione le seguenti attività: forno Spallanzani, Chicchina di Dondi Cristina, Mood Cafè, salumeria Martelli, Serendipity Cristalli, Crazyline, farmacia Buffagni-Storti, società Agricola Podere Broletto, ristorante Rinnna, salone Marina e Jenni, Vitti Di Cacioppo Vitalba, Canoro Dog Spa, Conad Il Colle, bar Minnie S, Kokonut’s, Dolce Pausa Cafè, studio di Fisioterapia e Counseling Maria Vittoria Padovani, Piccolo Studio di Cigni Sara, Arc en Ciel Bar, The Pot Still, Hair concept salon di Mario Monaco, Cinema Apollo, ristorante Il Rustico, gelateria Mamamia e La Bottega delle cose buone.