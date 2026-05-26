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I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 24enne bolognese per furto aggravato in concorso. È successo alle 3:30 di notte, quando i Carabinieri sono stati informati che in via Giovanni Battista Morgagni c’erano due persone sospette che stavano perpetrando dei furti a bordo delle auto parcheggiate lungo la strada.

Appresa la notizia, i militari si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati hanno fermato un ciclista in fuga che corrispondeva alla descrizione di uno dei due soggetti che erano stati visti. Identificato nel 24enne bolognese, il giovane è stato trovato in possesso della refurtiva che aveva asportato mediante effrazione del deflettore posteriore da un’autovettura, in particolare un borsone contenente attrezzature per idraulica.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile, gravato da precedenti di polizia e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un altro comune della Provincia di Bologna e divieto di allontanamento notturno (dalle ore 21:00 alle ore 06:30) dal domicilio, è stato accompagnato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.