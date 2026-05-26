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Da giovedì 28 a domenica 31 maggio torna in centro storico “Tavolini sotto le stelle”, l’iniziativa promossa dal Comune di Modena che fino a ottobre consente ai pubblici esercizi e alle attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto di estendere, temporaneamente, le aree arredate con tavolini e sedute mobili nelle vie e piazze interessate dal progetto.

Nel dettaglio, venerdì, sabato e nei giorni prefestivi l’orario dei “Tavolini” è dalle 19 alle 23, mentre il giovedì, la domenica e i giorni festivi dalle 19 alle 22.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, le zone interessate saranno oggetto di specifici provvedimenti di limitazione del traffico da parte della Polizia locale, garantendo comunque il passaggio dei mezzi di soccorso, il transito pedonale e l’accesso ai passi carrai.

Nel dettaglio, “Tavolini” interessa: piazzale Torti, via Castel Maraldo, via Calle di Luca, via Albinelli, via Ruggera, largo Sant’Eufemia e via Carteria, via Badia, via Bertolda, via S. Giacomo, via Modonella, via Taglio, piazzale San Francesco e piazza Matteotti.

Durante l’iniziativa è sospesa la circolazione stradale in piazzale Torti da via Selmi al civico 19 di via Balugola escluso; in via Albinelli da via dei Servi a piazza XX Settembre esclusa; in Calle di Luca da largo S.Francesco a fine strada; in via Castel Maraldo dal civico 21 al civico 30 di Cardinal Morone; in via Ruggera da via Stella a via Carteria; in via Sant’Eufemia da via Carteria a largo Sant’Eufemia, in via Badia, in via Bertolda da via Stella a corso Canalchiaro, in via San Giacomo da via Stella a corso Canalchiaro, in via Modonella da via Gherarda al civico 15, in via Taglio, nel tratto ricompreso tra largo San Giorgio e piazza Pomposa, in piazzale San Francesco, nel tratto ricompreso tra corso Canalchiaro, via Rua Muro e via Rua Freda, e piazza Matteotti nell’area pedonale della piazza.

Nei tratti interessati sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e dei residenti per operazioni di carico e scarico e per raggiungere le autorimesse, oltre che la percorribilità delle intersezioni Selmi/Foschieri, Calle di Luca/largo S. Francesco, Balugola/Grassetti. Durante “Tavolini sotto le stelle”, nelle aree interessate viene previsto anche il divieto di sosta su ambo i lati dalle 18 e viene modificata temporaneamente la viabilità, in particolare per consentire gli accessi ai residenti.

Ecco le modifiche alla viabilità previste. Per piazzale Torti, Canalchiaro/Balugola a doppio senso di marcia per i residenti e diretti ai carrai con favore di precedenza a chi proviene da piazzale Torti con direzione Canalchiaro; Selmi/Torti provenendo da via dei Servi obbligo svolta a sinistra; Selmi/Grasolfi obbligo svolta a destra su via Grasolfi. Per via Castel Maraldo divieto di accesso eccetto residenti e diretti ai passi carrai; Castel Maraldo a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da largo Pomposa direzione Emilia Centro; Cardinal Morone diventa a doppio senso di marcia con diritto di precedenza a chi proviene da piazzale Pomposa verso Emilia Centro. In via Bertolda, la circolazione sarà a doppio senso con diritto di precedenza a chi proviene dal lato di via Stella verso corso Canalchiaro. In via Modonella, divieto di transito da via Gherarda al civico 15 e doppio senso di circolazione a senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli con direzione via San Vincenzo nel tratto dal civico 17 a via san Vincenzo.