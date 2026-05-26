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Il bando Startup Innovative 2025 della Regione Emilia-Romagna conferma la forza dell’ecosistema regionale dell’innovazione: forte partecipazione con 389 candidature, qualità elevata delle proposte e crescente attrattività del territorio regionale.

È il quadro che emerge dal primo bilancio del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021-2027, dedicato al sostegno delle imprese ad alto contenuto tecnologico.

“L’iniziativa, con un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro, è pensata per favorire lo sviluppo, il consolidamento e l’insediamento di startup innovative e si conferma – spiega il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla – uno degli strumenti strategici della politica regionale per rafforzare la competitività del sistema produttivo e accelerare i processi di innovazione, creando lavoro di qualità”.

“L’obiettivo- prosegue il vicepresidente- è di rafforzare anche i sistemi produttivi regionali attraverso il sostegno a piani di investimento lungo tutta la catena del valore: dall’idea alla fase di accelerazione, fino alla loro espansione. Col fine di allargare la base di imprese innovative nella nostra regione. Queste attività rappresentano il futuro, il cuore pulsante del sistema dell’innovazione e della ricerca dell’Emilia-Romagna: una realtà sempre più attraente per le startup così come per le ‘intelligenze’, in attuazione dalla nostra legge per attrarre e trattenere i talenti”.

Gli esiti del bando

Il tasso di ammissibilità si attesta al 42%, mentre i dati evidenziano una qualità progettuale particolarmente elevata: oltre l’85% dei progetti ammessi integre tecnologie avanzate come intelligenza artificiale e big data.

La spinta verso la trasformazione digitale rappresenta uno degli elementi centrali del bando. Più del 70% delle proposte complessive è infatti orientato alla digitalizzazione, mentre circa il 90% dei progetti prevede nuove assunzioni qualificate, con ricadute positive sul fronte dell’occupazione e delle competenze specialistiche.

Significativo anche il dato relativo alla provenienza delle candidature: quasi il 50% arriva da imprese fuori regione, un indicatore che conferma la capacità dell’Emilia-Romagna di attrarre nuove realtà imprenditoriali e investimenti, consolidando il proprio ruolo di hub nazionale dell’innovazione.

Il bando si conferma quindi uno strumento efficace per sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative, valorizzare il trasferimento tecnologico e favorire la trasformazione dei risultati della ricerca in nuove opportunità di mercato.

In continuità con la Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027, la misura punta inoltre a stimolare modelli di business innovativi e sostenibili, promuovendo la diffusione di tecnologie avanzate a beneficio dell’intero sistema economico e sociale regionale.

Le startup in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, le startup registrate a settembre 2025 sono 889, pari al 7,21% del totale nazionale, che conta circa 12mila startup. La regione si colloca al quarto posto nella graduatoria dopo Lombardia, Lazio e Campania.

Per quanto riguarda la concentrazione delle startup in Emilia-Romagna, 282 sono in provincia di Bologna, 142 a Modena, 98 a Reggio Emilia, 93 a Parma, 76 a Rimini, 55 a Ravenna, 53 a Forlì-Cesena, 47 a Ferrara e 43 a Piacenza.

Le startup regionali si concentrano principalmente in alcuni settori dei servizi avanzati, come la produzione di software e consulenza informatica, i servizi informatici e altri servizi informativi, e la ricerca scientifica e sviluppo, che insieme rappresentano il 78% delle startup regionali. Tra le attività manifatturiere, invece, spicca la presenza di startup nella meccanica e, in particolare, nel comparto delle macchine.