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Si è concluso con una speciale “corsa straordinaria” l’anno scolastico del Pedibus, il servizio che accompagna quotidianamente i bambini a scuola promuovendo mobilità sostenibile, autonomia e socialità.

L’iniziativa finale si è svolta in un clima di grande entusiasmo e partecipazione: bambini e volontari hanno condiviso un ultimo percorso insieme per celebrare l’impegno e la costanza dimostrati durante tutto l’anno scolastico.

Al termine della camminata sono stati consegnati ai bambini partecipanti dei racchettoni da spiaggia, come simbolico ringraziamento per l’energia, l’allegria e la partecipazione con cui hanno animato il Pedibus durante l’intero anno.

L’amministrazione ringrazia tutte le bambine e i bambini che ogni mattina hanno scelto di camminare insieme, alle famiglie che hanno sostenuto il progetto con collaborazione e fiducia, e ai volontari che con disponibilità e responsabilità hanno garantito il regolare svolgimento del servizio

Un particolare ringraziamento va all’Istituto Comprensivo per la preziosa collaborazione e il costante supporto organizzativo ed educativo, fondamentali per la buona riuscita del progetto.

Il Pedibus si conferma così un’importante esperienza di comunità, educazione ambientale e cittadinanza attiva, con l’auspicio di ritrovarsi ancora più numerosi il prossimo anno scolastico.