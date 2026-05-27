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Il Consiglio di Amministrazione di Florim ha nominato, nella seduta di giovedì 21 maggio, l’ing. Beatrice Lucchese Amministratore Delegato dell’azienda.

La nomina rappresenta un passaggio significativo nel percorso di evoluzione e continuità imprenditoriale del gruppo e formalizza l’ingresso della terza generazione della famiglia Lucchese alla guida di Florim.

Fondata agli inizi degli anni Sessanta dall’ing. Giovanni Lucchese, Florim è oggi un punto di riferimento internazionale nel settore delle superfici ceramiche di alta gamma per architettura, interior design ed edilizia. Dal 1984, l’azienda è guidata dal Presidente Dott. Claudio Lucchese, protagonista del percorso di crescita e internazionalizzazione del gruppo, che oggi conta oltre 1.400 collaboratori nel mondo e ha registrato un fatturato pari a circa 420 milioni di euro nel 2025.

Laureata in Ingegneria e Architettura presso l’Università di Bologna, Beatrice Lucchese ha avviato il proprio percorso professionale con un progetto di ricerca dedicato alle nanotecnologie applicate ai materiali da costruzione e ha consolidato il proprio percorso professionale attraverso esperienze in primarie realtà internazionali di ingegneria multidisciplinare. Membro del Consiglio di Amministrazione di Florim dal 2021, Beatrice Lucchese è entrata operativamente in azienda nel 2022 come Technical Sales Engineer, per poi assumere incarichi di crescente responsabilità fino al ruolo di Chief Commercial Officer e Project Director.

“Sono certo che mia nipote Beatrice saprà guidare Florim con entusiasmo, competenza e determinazione”, ha dichiarato il Presidente Claudio Lucchese. “In questi anni ha saputo unire visione, ascolto e conoscenza profonda dell’azienda, costruendo un percorso solido all’interno del gruppo. La sua nomina rappresenta un passo importante nel percorso di continuità di Florim, con lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni.”

“Florim è una realtà solida, internazionale e profondamente legata ai valori che ne hanno guidato la crescita nel tempo”, ha dichiarato Beatrice Lucchese. “Il mio impegno sarà quello di proseguire questo percorso con uno sguardo aperto all’evoluzione dei mercati, all’innovazione e alla valorizzazione delle competenze interne, rafforzando l’identità di Florim e il suo ruolo di riferimento nel mondo delle superfici ceramiche di alta gamma.”

Nel suo ruolo di Presidente e in qualità di azionista di maggioranza, Claudio Lucchese continuerà ad affiancare Beatrice Lucchese nel nuovo incarico, contribuendo con la propria esperienza e visione strategica al percorso di sviluppo del gruppo.