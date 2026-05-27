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Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di montagna della rete viaria provinciale, in particolare nella zona sud-est del territorio, con i primi interventi lungo la strada provinciale 18 di tra Puianello e Levizzano di Castelvetro, mentre successivamente i lavori si sposteranno lungo la strada provinciale 21 a San Dalmazio di Serramazzoni.

Per consentire le lavorazioni, che prevedono la fresatura dei tratti ammalorati e la stesa di conglomerato bituminoso, sia binder che strato di usura, può prevista l’istituzione di un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile regolato da movieri, attivo nelle ore diurne durante le fasi di lavoro.

Gli interventi erano partiti lo scorso ottobre 2025, nell’ambito del piano di manutenzione delle strade provinciali con fondi del Ministero delle infrastrutture (Mit) per 400mila euro, poi sospesi in attesa che la Provincia potesse disporre delle risorse proprie per proseguire con le lavorazioni (circa un milione 370mila euro) che quindi sono riprese con un investimento complessivo di 1,77 milioni di euro.

L’impresa esecutrice è il Frantoio Fondovalle srl che interverrà, a partire dai prossimi giorni, anche sulla strada provinciale 4 a Marano e dalla settimana prossima sulla provinciale 27 a Montese e sulla provinciale 34 di Maserno. Successivamente il cronoprogramma dei lavori prevede interventi sulla strada provinciale 4 a Fanano e sulla 324 fra Sestola e Montecreto per un termine previsto all’inizio di luglio.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri e attualmente ha in gestione 924 chilometri.