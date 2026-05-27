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Con il Festival Regionale Under 14 a squadre, valido come Campionato Regionale GPG, tenutosi a Massa Lombarda il 23 e 24 maggio presso il Circolo Tennis e Padel e organizzato dalla Società Schermistica Lughese, si conclude la stagione agonistica del Sassuolo Scherma – Pentamodena. L’evento ha visto protagonisti giovani schermidori di tutta l‘Emilia-Romagna, regalando grandi soddisfazioni alla società sassolese-modenese.

Tre squadre hanno rappresentato il Pentamodena, con due che si sono laureate campionesse regionali. Nella categoria Maschietti/Giovanissimi, i vincitori sono Gabriel Caiti, Jacopo Soli e Pietro Rosta, quest’ultimo capitano e atleta di Modena Est, che ha guidato il team con determinazione e spirito di squadra.

Nella categoria Ragazzi/Allievi, Claudio Manenti, Riccardo Diciocia e Mattia Masetti hanno conquistato il titolo al termine di una finale equilibrata, superando per 45-43 i compagni di sala Alessandro Maffei, Liam Pittalis e Carlo Coggi. Il confronto, vissuto intensamente da pubblico e tecnici, ha evidenziato il livello tecnico degli atleti e l’eccellente lavoro svolto durante l’anno.

Il Sassuolo Scherma, parte del gruppo Pentamodena, si distingue per la cura del settore fioretto, un’arma che richiede alta precisione e disciplina. Seguito dall’esperta Luciana Galano fin dal 2007, il team ha recentemente arricchito lo staff con gli atleti Samuele Panzani e Alberto Venturelli. L’obiettivo è sviluppare abilità tecniche ed educative in un percorso che unisce crescita sportiva e personale. Oltre alle competizioni regionali, giovedì 21 maggio si è svolto “Sogni in Pedana”, un evento dedicato ai bambini del Gioca Scherma, con una simulazione di gara federale. Durante questa manifestazione, i ragazzi più grandi assumono ruoli importanti come Maestri o arbitri, contribuendo alla crescita dei più piccoli. Il clima di collaborazione ed emozione sottolinea i valori del Sassuolo Scherma: non solo vittorie, ma anche responsabilità, rispetto e sviluppo personale. La scherma diventa così uno strumento per affrontare difficoltà, imparare dagli errori e crescere insieme. I più piccoli si sentono accolti e incoraggiati dai grandi in un ambiente che punta a formare non solo atleti ma anche individui consapevoli e maturi. Al Sassuolo Scherma i risultati contano, ma sono i valori condivisi a lasciare il segno.