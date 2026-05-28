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Un intervento nato con l’obiettivo di proteggere una madre terrorizzata si è trasformato in un episodio di violenza contro le forze dell’ordine a Montecchio Emilia. I Carabinieri, coadiuvati dai militari della Sezione Radiomobile del NOR, si sono trovati di fronte a un uomo particolarmente aggressivo e in evidente stato di alterazione psicofisica.

Giunti sul posto, i militari hanno tentato di calmare l’individuo, ma questi ha reagito in modo violento scagliandosi contro di loro e colpendoli fisicamente. Dopo una breve ma intensa colluttazione, le forze dell’ordine sono riuscite a immobilizzarlo e a far cessare la sua resistenza. L’aggressione ha provocato lesioni a due carabinieri, costringendoli a ricorrere alle cure mediche con prognosi di cinque giorni ciascuno. L’uomo, un 41enne residente a Montecchio Emilia, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Al termine delle procedure di rito, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Le indagini, ancora nella fase preliminare, proseguiranno per approfondire ulteriormente il caso e definire i successivi risvolti giudiziari.

La richiesta d’intervento al numero di emergenza 112 era partita da alcuni passanti fortemente preoccupati dalle urla provenienti da un’abitazione. All’arrivo delle pattuglie della Stazione di Cavriago e della Sezione Radiomobile, i militari si sono trovati di fronte a una madre visibilmente spaventata e suo figlio, quest’ultimo in preda a una crisi di violenza all’interno delle mura domestiche. La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo, alla vista delle uniformi, ha reagito con un’esplosione di rabbia. Nonostante il tentativo dei carabinieri di riportare la calma e mettere in sicurezza la madre, il 41enne si è scatenato con estrema aggressività contro di loro, cercando di sottrarsi al controllo e proseguendo nel suo comportamento violento. Nonostante la difficoltà dell’operazione, gli agenti sono riusciti a neutralizzare l’uomo evitando ulteriori complicazioni. Le percosse subite dai militari durante il fermo hanno però causato loro ferite che hanno richiesto cure mediche con prognosi di cinque giorni.

L’aggressore è stato poi condotto in caserma e formalmente arrestato per i reati contestati, restando sotto la custodia dell’autorità giudiziaria.