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“Congratulazioni ai tre imprenditori, Bruno Piraccini, Patrizia Zucchi e Giacomo Ponti, che sono stati insigniti oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di Cavaliere del lavoro. Un traguardo importante per tre figure chiave del panorama economico regionale e italiano. Nella loro storia imprenditoriale hanno saputo coniugare crescita economica, innovazione e responsabilità sociale, investendo in settori strategici quali l’agroalimentare e l’energia, e costruendo un forte legame con le comunità locali. Questa onorificenza rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità emiliano-romagnola e per il nostro tessuto economico e produttivo che, ancora una volta, dimostra la sua capacità di dare valore alle eccellenze, a partire dalle competenze e dai talenti delle persone”.

Così il vicepresidente, Vincenzo Colla, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, hanno commentato la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, dei tre imprenditori.

Chi sono i neo Cavalieri del lavoro

Bruno Piraccini, tra i pionieri della cooperazione agricola fin dal 1967 e stato tra i fondatori del Consorzio Fruttadoro di Romagna nel 1969, e oggi guida, in qualità di presidente, il gruppo Orogel: oltre 2.500 dipendenti, 1.661 soci produttori e tre stabilimenti. Un Gruppo che nel 2024 ha registrato un fatturato di circa 383 milioni di euro, e da sempre dimostra una forte attenzione al welfare aziendale, tramite la Fondazione F.Or. Fruttadoro Orogel. Piraccini, già presidente di Macfrut, è stato relatore al Festival Agrofutura nel 2025 sui temi della sostenibilità e del cambiamento climatico nel mondo agroalimentare.

Patrizia Zucchi, presidente e amministratore delegato di Socogas Group di Fidenza (Pr), si è distinta nel settore energetico della fornitura di Gpl, energia elettrica e metano. In questi anni ha guidato il gruppo, diversificandone il business e creando occupazione sul territorio grazie a costanti investimenti in innovazione e sostenibilità.

Giacomo Ponti, piemontese di nascita, è molto legato all’Emilia-Romagna e rappresenta la nona generazione della storica famiglia del settore alimentare. Ponti unisce al ruolo di amministratore delegato di Ponti S.p.A. e Ponti Holding S.p.a., prestigiose cariche istituzionali, tra cui la presidenza del Consorzio Italia del Gusto e del Gruppo Aceti di Federvini, oltre alla vicepresidenza del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena. Proprio il legame con questo pregiato prodotto a marchio IGP unisce Ponti alla regione, dove l’azienda gestisce importanti attività e un nevralgico stabilimento produttivo a Vignola (Mo).