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E’ proseguita anche nel primo trimestre del 2026 la tendenza all’aumento delle imprese giovanili già registrata, su base annua, alla fine del dicembre scorso, con un +1,2%.

La positiva dinamica è confermata da cifre che attestano, alla fine di marzo, la presenza di 58 imprese in più a guida under 35, rispetto allo stesso mese del 2025, con lo stock complessivo che si è portato a 2.559 unità attive.

Quest’aumento (+2,3%) evidenzia una vitalità superiore del territorio parmense rispetto alla media regionale, ferma al +0,6%, e si pone in netta contrapposizione rispetto al calo nazionale del 2,2%.

In base alle elaborazioni dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere, l’incidenza delle aziende guidate da under 35 sul totale del tessuto economico parmense si attesta al 6,6%.

L’analisi dell’identikit settoriale delle 2.559 imprese giovanili operanti nel parmense assegna il primato al macrosettore dei servizi alle imprese, con 663 unità attive. Segue il commercio con 532 aziende attive mentre le costruzioni si posizionano al terzo posto con 366 unità.

Quote rilevanti si riscontrano anche nei servizi alla persona con 260 imprese giovanili, nel comparto agricolo con 243 unità, nel manifatturiero con 236 realtà e nelle attività di alloggio e ristorazione con 234 aziende guidate da under 35.

Per quanto riguarda la natura giuridica, la forma della ditta individuale rimane la preferita da 1.968 giovani imprenditori (il 76,9% del totale), segnando una crescita del 4,2% rispetto al primo trimestre 2025. Al contrario, le società di capitali evidenziano una contrazione del 3,1%, scendendo a 475 unità, così come le società di persone che diminuiscono del 3,8% attestandosi a 102 unità.

L’indagine valuta inoltre il grado d’imprenditorialità giovanile in base alla composizione della compagine sociale. Il grado esclusivo, dove la presenza di under 35 è totale, copre l’88,2% delle imprese analizzate. I livelli “forte” e “maggioritario” rappresentano invece rispettivamente il 9,5% e il 2,3% delle realtà imprenditoriali giovanili della provincia.

Sotto il profilo della distribuzione geografica, nel Comune di Parma si concentra la quota maggiore di attività imprenditoriali condotte da giovani, attestate a 1.149 unità che incidono per il 6,8% sul totale delle imprese attive localmente.

Per la più elevata incidenza d’imprese giovanili sul totale di quelle attive nel territorio spiccano, invece, i Comuni di Valmozzola (12,7%), Felino (8,8%), Salsomaggiore Terme (8,7%), Collecchio (7,8%) e Noceto con il 7,5%.