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Nell’ambito delle incessanti attività di controllo del territorio e del prolungato monitoraggio delle aree urbane finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, capillarmente intensificato nel comune di Castelfranco Emilia, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato, nella tarda serata di mercoledì 27 maggio, un 17enne italiano, ritenuto responsabile dei reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

L’operazione è stata avviava mediante la sinergia tra la cittadinanza e l’Arma: a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa riguardo ad un’aggressione in corso nei pressi di via Loda: dalla ricostruzione è emerso che due giovani probabilmente di origine nordafricana avevano poco prima aggredito un operaio pakistano di 23 anni.

Il costante e tempestivo pattugliamento delle zone limitrofe ha permesso ai militari di intercettare rapidamente i presunti autori nell’attigua via Spagna, mentre il complice è riuscito a dileguarsi.

Nelle fasi concitante del controllo, il 17enne si è opposto con estrema violenza alle operazioni di identificazione, strattonando i militari e dimenandosi nel tentativo vano di fuggire: i due militari intervenuti sono stati refertati presso il Policlinico di Modena per le lesioni riportate.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, il minorenne è stato inizialmente accompagnato presso l’abitazione di residenza e affidato ai genitori in regime di collocazione domiciliare.

Oggi, all’esito della successiva valutazione giudiziaria, l’indagato è stato rimesso in libertà.