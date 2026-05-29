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È dedicato a un ambito assistenziale particolarmente delicato il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, manifestazione nazionale che giunge alla quinta edizione, sostenuta dalla Fondazione Maruzza.

Inaugurata lo scorso 14 maggio a Firenze, l’edizione 2026 arriverà a Reggio Emilia domenica 7 giugno alle ore 15:00 nella sede del Centro Loris Malaguzzi.

L’intento è di promuovere nelle diverse regioni italiane la consapevolezza di come queste cure garantiscano la miglior qualità di vita possibile ai minori affetti da patologie inguaribili e alle loro famiglie.

Dopo il grande successo delle prime quattro edizioni – con oltre 45.000 partecipanti, 166 eventi in 17 Regioni e il coinvolgimento di più di 220 associazioni – l’edizione 2026 è dedicata al tema “La Comunità Curante”; il senso è di ricordare come, accanto ai professionisti della sanità, sia importante costruire una rete composta da familiari, volontari, scuole, enti del Terzo Settore, istituzioni per sostenere concretamente bambini e famiglie, contrastando l’isolamento e rendendo la cura più vicina, inclusiva e partecipata.

Il Giro a Reggio Emilia

Ale ore 15 di domenica 7 giugno è prevista la tappa al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, con l’iniziativa “Quando è il mondo che ci circonda a prendersi cura di noi”, promossa dal’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia in collaborazione con Comune di Reggio Emilia, Progetto Pulcino ets, Reggio Children SRL, Fondazione Reggio Children ets, Scuole e nidi d’infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia, Nati per leggere Emilia Romagna, Biblioteca Santa Croce, Casina dei bimbi e Vip Italia ODV. L’appuntamento prevede attività per bambini e famiglie, testimonianze, stand di sensibilizzazione e una ricca merenda, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza al tema delle cure palliative pediatriche e far conoscere i servizi presenti sul territorio.

Il Servizio di Cure Palliative Pediatriche dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia

Attivo da diversi anni, il Servizio di Cure Palliative Pediatriche è in grado di offrire risposta puntuale ed efficace ai bisogni di salute dei bambini e delle famiglie dell’intera provincia di Reggio Emilia. Il numero di bambini coinvolti e presi in carico dal servizio è purtroppo in costante incremento, in linea con il trend epidemiologico osservato a livello nazionale e internazionale.

Il servizio è articolato in una rete assistenziale formata dal nodo ospedaliero e da quello territoriale che, in piena integrazione, coinvolgono di volta in volta la Pediatria di Libera Scelta, la Pediatria di Comunità, i servizi di Assistenza domiciliare aziendale e i servizi sociali comunali. Sono numerosi gli operatori sanitari impegnati nella rete, sotto il coordinamento della responsabile ospedaliera dott.ssa Eleonora Balestri e di quella territoriale per le Professioni sanitarie Lucia Totonelli.

Le cure palliative pediatriche

Si stima che a livello mondiale oltre 22 milioni di neonati, bambini e adolescenti affetti da malattie inguaribili potrebbero beneficiare delle Cure Palliative Pediatriche (CPP). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le CPP rappresentano un’assistenza attiva e globale rivolta al bambino nella sua interezza — corpo, mente e spirito — e includono il sostegno costante alla famiglia. Le Cure Palliative Pediatriche mirano a garantire la miglior qualità di vita possibile ai minori con patologie complesse, grazie all’intervento di professionisti specializzati che operano preferibilmente a domicilio. Questo approccio integrato accompagna il bambino e la sua famiglia in ogni fase della malattia, alleviando la sofferenza fisica, psicologica, emotiva e spirituale. Oggi le CPP si rivolgono a un’ampia gamma di condizioni cliniche, molte delle quali rare o prive di diagnosi definitiva, e prevedono percorsi assistenziali personalizzati, costruiti su misura per il bambino e per l’intero nucleo familiare.

La fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio ETS

Attiva da oltre vent’anni, la Fondazione è impegnata nella promozione, sviluppo e diffusione della terapia del dolore e delle Cure Palliative Pediatriche per bambini e adolescenti affetti da patologie inguaribili. Riconosciuta a livello nazionale e internazionale come punto di riferimento nel settore, la Fondazione opera per garantire ai minori e alle loro famiglie un’assistenza qualificata, dignitosa e centrata sulla persona, attraverso attività di formazione, ricerca, advocacy e sensibilizzazione.

Per informazioni: fondazionemaruzza.org