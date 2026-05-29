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Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, intorno alle ore 14:40, agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impiegati in un servizio straordinario di controllo del territorio, sono intervenuti all’interno di un parcheggio in via Emilia Ospizio a seguito della segnalazione di un possibile furto in atto su un’autovettura in sosta.

Nello specifico, veniva segnalata la presenza di un soggetto armato di bastone, di cui veniva fornita una descrizione sulla fisionomia e sul vestiario indossato, che era stato notato mentre danneggiava un’autovettura in sosta nel tentativo di rubare all’interno.

Giunte sul posto le Volanti della Polizia di Stato si sono messe alla ricerca del soggetto, visionando nel frattempo le immagini del sistema di videosorveglianza presente.

Dopo qualche minuto, l’uomo è stato rintracciato in via IV Novembre e identificato per un 42enne tunisino. Subito sottoposto a perquisizione personale sul posto, l’uomo veniva trovato in possesso di un cacciavite e di un paio di forbici, subito sequestrate, delle quali non riusciva a giustificare il possesso.

Sulla base di quanto sopra, il 42enne veniva accompagnato in Questura dove, al termine delle formalità di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.