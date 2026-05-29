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Due truffatori, un 26enne e un 27enne di Napoli, hanno tentato di ingannare un 66enne di Gattatico con una telefonata in cui un falso “Carabiniere“ lo avvisava di una rapina legata alla sua vettura. Fingendo un controllo, i malviventi cercavano di ottenere denaro e preziosi. Insospettito dalla rapidità e dalle incongruenze, l’anziano ha allertato il 112 evitando di aprire la porta.

I Carabinieri, intervenuti prontamente, hanno intercettato i due uomini nei pressi dell’abitazione e li hanno fermati, raccogliendo prove come cellulari usati per la truffa e biglietti ferroviari che confermavano il viaggio da Napoli. I due sono stati denunciati per tentata truffa in concorso. Indagini e accertamenti continuano.