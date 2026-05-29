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È partita in questi giorni la realizzazione di 34 micropali profondi 21 metri da installare in corrispondenza del plinto di fondazione Nord, dove poggerà una delle due macchine di tiro per la Garisenda.

In totale saranno 70 i micropali da installare in corrispondenza delle fondazioni dei due tralicci/macchine di tiro, necessari per garantire la tenuta a trazione e flessione delle stesse quando “tireranno – controlleranno” la Torre Garisenda.

I micropali, che avranno un diametro reso di 300 mm, saranno armati da una barra cava di acciaio ad alta resistenza a filetto continuo del diametro da 90 mm e spessore 10 mm. Questa barra, che avrà una lunghezza di 3 metri, verrà utilizzata per la perforazione, in modalità a rotazione e non a percussione, per eliminare possibili ripercussioni alla Torre (detta tecnica di auto-perforazione). Ogni tratto di palo di circa 3 metri sarà adeguatamente giuntato da manicotti per garantire la continuità del palo per tutta la lunghezza, e quindi la “trasmissione” delle azioni a trazione e taglio. Durante l’installazione a rotazione verrà iniettata una miscela cementizia, che verrà utilizzata come fluido di perforazione e quindi ottenere il diametro nominale del micropalo da 300 mm circa.

Nei primi 3-4 metri di profondità, dal piano della piazza di Porta Ravegnana, verrà installato un apposito tubo metallico di rinforzo del diametro da 194 mm e spessore di 12.5 mm.

Tutte queste lavorazioni sono state coordinate e definite oltre che dal punto di vista logistico anche dal punto di vista temporale con la Control ROOM e la Società che gestisce il Monitoraggio di tutti i sensori delle due Torri, impostando un controllo H24 e di continuo, attenzionando alcuni sensori determinanti per il controllo e/o influenza della realizzazione dei micropali rispetto alla Torre Garisenda.

Conclusa la realizzazione dei micropali, si proseguirà con l’installazione della carpenteria e delle armature ed effettuando il getto in calcestruzzo per realizzare le platee. Seguirà il montaggio della carpenteria metallica (basamento delle macchine di tiro) connessa ai pali di fondazione con carpenteria metallica pesante annegata alla platea in calcestruzzo. Poi sarà la volta dell’installazione delle macchine di tiro, funi, zavorre e quindi di tutte le componenti meccaniche ed idrauliche che controlleranno il tiro. Quindi verranno allestiti i cavi in posizione transitoria e installati i tralicci per il sostegno delle macchine di tiro Nord e Ovest.

Infine si effettuerà il collegamento dei cavi alle macchine di tiro, continuando a monitorare tutte le fasi di lavoro, proseguendo con il conferimento di una moderata azione di trazione (prima fase di tiro).

Seguirà un accurato e prolungato monitoraggio, necessario per la comprensione del comportamento dell’elevazione della torre e dei terreni di fondazione.