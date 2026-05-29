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Motor Valley Fest 2026 animerà il lungo week-end di Modena e del territorio con una serie di eventi culturali, espositivi e motoristici, fino a domenica 31 maggio.

Da oggi e per tutta la durata della manifestazione, nell’Accademia Militare di Modena sarà visitabile il Best of Motor Valley, con supercar, moto e vetture storiche dei marchi che hanno reso celebre nel mondo la Terra dei Motori emiliano-romagnola: Ducati, Dallara, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani. Il pubblico avrà l’occasione di ammirare la nuova Ferrari Amalfi Spider, la Dallara Stradale, la Lamborghini Urus SE “Tettonero” Capsule, l’Utopia Roadster di Pagani, le Ducati 1199 Superleggera, Ducati 1299 Superleggera, Ducati Superleggera V4, Ducati Superleggera V4 Centenario e la MC PURA Cielo di Maserati.

Protagonisti del Best of Motor Valley anche i quattro circuiti della Motor Valley: l’Autodromo di Varano de’ Melegari esporrà due 2 moto storiche (Nimbus 750cc 4 cilindri del 1947 – F.N. 500cc del 1925) e un Prototipo Elettrico (Formula SAE Università di Parma); nell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà possibile ammirare la Dallara EAV24 4 cilindri turbo mentre all’Autodromo di Modena ci sarà la Ferrari 296 Challenge e un simulatore di guida, e al Misano World Circuit Marco Simoncelli sarà esposta una Ducati Superbike.

Per tutta la durata del Fest, Piazza Grande ospita il Motor Valley University Village, con i progetti Formula SAE di 11 università italiane e 16 team impegnati nello sviluppo di prototipi ingegneristici. Accanto a loro, gli spazi di MUNER – Motorvehicle University of Emilia-Romagna e ITS Maker Academy dedicati all’orientamento delle nuove generazioni.

In città saranno inoltre presenti importanti realtà del mondo motoristico: Scuderia de Adamich, Scuderia Tricolore e Museo Ferruccio Lamborghini con la leggendaria Miura. Un modello simbolico, protagonista nel 2026 di una ricorrenza speciale: i 60 anni dalla sua presentazione.

Piazzale degli Erri e Piazza Matteotti continuano invece ad essere campi base istituzionali con i mezzi storici e moderni di Polizia Locale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Aeronautica Militare – Polo Storico.

Ai Giardini Ducali, fino a domenica, spazio al Modena CAI Village, hub esperienziale realizzato in occasione dell’Assemblea Nazionale 2026 e dedicato alla cultura montana, alla sicurezza in quota, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza personale. Al Mercato Albinelli, con ingresso da via Mondatora, sarà invece allestito l’Heritage Point, esposizione di auto aperta tutti i giorni dalle 9 alle 15 in collaborazione con club, collezionisti e collezioni del territorio.

In Piazza Torre sarà ancora esposto il robotaxi di Zoox, società del gruppo Amazon; in Piazza XX Settembre il Club Motori di Modena presenterà auto da rally. In Piazzale San Giorgio presente ancora CNH Industrial, tra i leader globali nel settore delle macchine per l’agricoltura e le costruzioni, con il Robot R4, nuova soluzione automatizzata per il mondo agricolo, e con il trattore New Holland T7.340 HD. In Corso Canalchiaro, fino a domenica ci sarà esposto Manitou MRT 2660, telescopico rotativo ad alte prestazioni, e MHT 790, movimentatore telescopico ad alta capacità.

DSV sarà presente in Piazza Grande e Piazza San Francesco, dove i visitatori potranno immedesimarsi nel ruolo di un meccanico di Formula 3 e cimentarsi in un vero pit stop challenge, cronometrando la sostituzione degli pneumatici su una vera monoposto, in collaborazione con Automotive Women Association. Nella serata del 30 maggio la piazza ospiterà inoltre live performance e intrattenimento.

In Piazza Grande saranno esposte anche le creazioni di Italjet, con l’attuale Dragster, il nuovo bicilindrico 700 e due esemplari storici: la Grifon del 1971 e la GP4 del 2002, protagonista nel Campionato Mondiale GP 125. Sempre in Piazza Grande, una Ferrari 360 Modena con impianto audio premium Audison offrirà ai visitatori un’esperienza di ascolto immersiva, mentre la Lenovo Sim Racing Arena permetterà di vivere l’esperienza del sim racing con simulatori di ultima generazione. In via Farini 79 sarà aperto al pubblico MIO – Motorsport Inspired Objects, studio di design fondato da Lorenzo Mengazzo per reinterpretare il mondo della meccanica iconica in oggetti contemporanei.

Ricco anche il programma museale. Il Museo Enzo Ferrari di Modena, aperto dalle 9.30 alle 19 con orari speciali il sabato, propone la nuova mostra “Greatest Hits”, dedicata al legame tra il Cavallino Rampante e la musica, oltre ad attività per bambini fino ai 12 anni, laboratori e caccia al tesoro a partire dalle 14. Sabato sera il museo prolungherà l’apertura fino a mezzanotte con tariffa speciale dalle 19, visite guidate gratuite ogni ora fino alle 22.30, lo speciale allestimento “cofani aperti” all’interno della mostra e un aperitivo gratuito con musica dal vivo in collaborazione con Jazz Open. Nel fine settimana saranno inoltre esposte la Ferrari Amalfi, la Ferrari Purosangue, la 296 GTS, la 849 Testarossa e la 296 Speciale A. Tra il Museo Ferrari di Maranello e il MEF, per chi desidera visitare entrambe le sedi, sarà attivo un servizio di navetta gratuita.

Apertura straordinaria fino a domenica 31 maggio anche per il Museo & Atelier Pagani, visitabile su prenotazione. Sabato mattina, inoltre, nell’ambito del “Progetto motori scuole 2026/27”, si terrà una visita guidata con presentazione delle scuole aderenti. La sera il museo resterà aperto fino a mezzanotte con “Cinema in Atelier”, esperienza che unisce tour guidato e proiezioni cinematografiche dedicate al motorsport: in programma Le 24 Ore di Le Mans.

Maserati apre invece le porte della sede storica di Viale Ciro Menotti con i Tridente Talks, in programma fino a domani, dalle 18, nello showroom progettato da Ron Arad e nell’atelier BOTTEGAFUORISERIE. Fino al 31 maggio saranno inoltre aperti showroom e store aziendale di Via Divisione Acqui, mentre nel weekend saranno organizzati i Factory Tour, visite guidate a pagamento e su prenotazione per entrare nel cuore dello stabilimento.

In occasione del Fest sarà visitabile anche la Collezione Maserati Umberto Panini APS, fino al 30 maggio, nei nuovi spazi espositivi rinnovati di Viale dell’Aeroporto.

Spazio anche all’arte e alla cultura. A Palazzo Santa Margherita, sabato 30 maggio dalle 16, il Museo della Figurina propone una visita guidata gratuita dedicata al rapporto tra figurine pubblicitarie, automobili e mezzi di trasporto. La Bottega d’Arte Torre Strozzi ospita invece “Accelerar(t)e”, esplorazione artistica sul mondo dell’automobile, mentre all’Ex Albergo Diurno di Piazza Mazzini sarà visitabile la mostra fotografica “Storiche emozioni” di Katia Mercurio. Alla Chiesa di San Carlo, fino al 31 maggio, la mostra “Una storia italiana di moda e motori”, proposta da Fondazione Collegio San Carlo e organizzata da Maria Carafoli in collaborazione con Modateca Deanna, mette in dialogo moda, musica e motori attraverso creazioni firmate Giorgio Armani, Valentino Garavani, Dolce & Gabbana, Roberto Capucci, Renato Balestra, Moschino, Romeo Gigli, Gucci, Mila Schön, Scervino e Renzo Rosso, accanto all’eccellenza modenese di Schedoni. Alla Fondazione San Carlo saranno inoltre visibili la Ferrari 365 GTB/4 Daytona e la Maserati Ghibli 4.9.

Fino al 31 maggio, al Cinema Astra, torna il Cinematic Motor Fest, giunto alla terza edizione: un festival che mette in dialogo cinema e motori attraverso proiezioni, talk, presentazioni editoriali e momenti di approfondimento con registi, autori, piloti e protagonisti del settore.

In Piazza Grande, sabato 30 maggio dalle 10 alle 19 e domenica 31 maggio dalle 10 alle 18, ci sarà inoltre Piacere Modena, , con due giornate dedicate alle eccellenze del territorio tra degustazioni, giochi e attività per tutte le età. Al mattino il pubblico potrà partecipare a quiz dedicati alla Ciliegia di Vignola IGP e allo Zampone e Cotechino Modena IGP, mentre nel pomeriggio saranno proposte degustazioni immersive curate da Koinè Teatro tra racconti e assaggi di Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Modena, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsamico di Modena e Lambrusco.

Sempre il 30 e 31 maggio al Parco Novi Sad tornano il festival del volontariato TOGO – La Mobilità in Azione e il Gran Premio Auto a Pedali di Modena. Per i più giovani, da non perdere la seconda edizione del Moodna Park Festival, che fino al 7 giugno trasformerà il Parco Ferrari in uno spazio dedicato a musica e intrattenimento.

Sabato 30 maggio sono in programma, dalle 10, la mostra delle auto del raduno De Tomaso Reloaded e dalle 12 la sfilata del Club Motori di Modena con partenza dalla Torretta del Parco Ferrari.

Dalle 17 alle 18 l’eleganza prenderà il sopravvento con “Rosse e non solo, di sera”, una parata di auto sportive che attraverserà il centro storico. Grande attesa, infine, per la Moto&Supercars Motor Valley Fest Parade: dalle 19 alle 22.30 circa 100 supercar e 150 motociclette Harley-Davidson e Kawasaki sfileranno nel cuore di Modena con passerella finale in Piazza Roma.

Domenica 31 maggio appuntamento con la parata Motors & Coffee Modena Caffè Motori, dalle 10 alle 12, e con il raduno Mini e Abarth, che partirà dal PalaPanini alle 11.30 per culminare con una sfilata nel centro storico e arrivo in Piazza Roma intorno a mezzogiorno. Sempre domenica, in Piazza Roma, si terrà la proclamazione del “Best of Show 2026” del 26° Concours d’Élégance Trofeo Salvarola Terme, manifestazione dedicata alle auto storiche di alta gamma che quest’anno si arricchisce della partecipazione del Registro Internazionale Touring Superleggera.

Non mancano gli eventi fuori città. Fino al 31 maggio il Castello e il centro storico di Formigine ospitano un weekend dedicato a Mauro Forghieri e ai protagonisti formiginesi della Formula 1, con mostre, videointerviste e iniziative celebrative. Da sabato 30 a domenica 31 maggio, invece, il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà il Misano Grand Prix Truck, unica tappa italiana del campionato europeo camion, con gare, area espositiva, test ride, spettacoli, stunt e il tradizionale raduno dei camion decorati.