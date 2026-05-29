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Alla 8a edizione del Motor Valley Fest 2026, anche quest’anno è presente un’area espositiva curata dalla Polizia di Stato, con automezzi e motoveicoli di servizio in dotazione e d’epoca.

In queste giornate dedicate alla promozione dell’Automotive e delle sue eccellenze Made in Italy, nello stand ubicato in piazzale degli Erri si potrà ammirare, tra le altre autovetture, la Lamborghini Huracan con la livrea della Polizia di Stato, impiegata per il trasporto sanitario urgente di organi e plasma.

Presenti anche due auto storiche l’Alfa Romeo Giulietta del 1979 e l’Alfa Romeo 33 del 1992 utilizzate nei servizi di pronto intervento e il Camper Azzurro della Polizia Stradale per la promozione della cultura della guida sicura.

Sul posto personale qualificato della Polizia Stradale, per parlare e confrontarsi sul delicato tema della sicurezza stradale. Sarà possibile, tra l’altro, provare i c.d. “occhiali distorsori”, che simulano la percezione dell’individuo quando si trova in stato di ebrezza alcolica. L’utente, indossati gli occhiali che producono una visuale distorta ed alterata, deve camminare su un tappeto, che rappresenta la sede stradale cercando di non uscire dallo stesso e di evitare gli ostacoli lungo il percorso. Questo simulatore consente agli utenti della strada di prendere coscienza dei pericoli derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche quando ci si pone alla guida di un veicolo.